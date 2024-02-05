اتحاد الإمارات لكرة القدم يطلق هويته الإعلامية الجديدة

أطلق اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم هويته الإعلامية الجديدة، وذلك خلال حفل قرعة دور الـ 16 لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال اتحاد الكرة انه تم تطوير الهوية الإعلامية لتعزيز الروح الرياضية بمبدأ "بالاتحاد والهمّة نصل للقمّة، ومعها نقوي الدفاع ونوحد التشجيع لأن كرة القدم لا يكتمل رونقها إلا بالجمهور اللاعب رقم 12، معاً نعمل، معاً ننجز".

وأضاف ان الهوية الجديدة تمهد لانطلاق مسيرة جديدة نحو آمال وطموحات تلبي تطلعات قيادتنا، وجماهيرنا لتحقيق الإنجازات واعتلاء المنصات.

والشعار الجديد مستوحى من بوابة الحصن، ويرمز إلى السد المنيع والشجاعة والدفاع والتفكير الاستراتيجي من أجل النجاح، ويزدان بألوان علم الإمارات، للدلالة على الانتماء والعطاء.

وتم اطلاق الهوية الجديدة بحضور سعادة عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وعبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، ومحمد بن هزام الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلي الأندية المشاركة في القرعة.