رقم جديد لزهرة الهاشمي في «آسيوية الأثقال»

حققت زهرة الهاشمي لاعبة المنتخب ونادي أبوظبي لرفع الأثقال، رقماً شخصياً جديداً، أول من أمس، وذلك في أول ظهور لها في البطولة الآسيوية المقامة في ضيافة أوزبكستان. ونافست الهاشمي في وزن 49 كلغ، ونجحت في رفع 60 كلغ، وهو أعلى من الرقم الذي سجلته سابقاً في البطولة العربية في أكتوبر الماضي بمصر، وكان بمستوى 52 كلغ.

في المقابل، يخوض، اليوم، لاعب المنتخب منذر الجسمي منافسات وزن 67 كلغ، ويسعى إلى تحسين رقمه الشخصي أيضاً ضمن الخطة الموضوعة من الجهاز الفني، الذي يعد البطولة الآسيوية فرصة جيدة لتحسين الأرقام، والاحتكاك مع نخبة من نجوم اللعبة العالميين، الذين تمثل آسيا معقل معظمهم.