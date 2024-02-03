الإمارات والعراق في نهائي سلة «غرب آسيا» للكراسي المتحركة

تأهل منتخب الإمارات لكرة السلة للكراسي المتحركة، للمباراة النهائية في منافسات ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، بعد تغلبه على المنتخب البحريني في مباراة قوية ومثيرة بنتيجة 57-42، ليقابل المنتخب العراقي الذي فاز على المنتخب السعودي بنتيجة 59-40، في البطولة التي يستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بمشاركة 513 رياضياً من 11 دولة، يتنافسون في 7 رياضات. ويواصل العراق تصدره الترتيب العام للدورة، بواقع 34 ميدالية ذهبية، و24 ميدالية فضية، و8 برونزيات، وجاءت الإمارات في المركز الثاني بـ23 ميدالية ذهبية، و20 ميدالية فضية، و23 ميدالية برونزية، وحلت السعودية في المركز الثالث بـ17 ميدالية ذهبية و22 فضية و9 برونزيات.

وفي منافسات بطولة كرة الطاولة، حقق المنتخب السعودي 8 ميداليات ملونة بواقع 3 ميداليات ذهبية، و3 فضيات، وبرونزيتين، كما حقق المنتخب العراقي 7 ميداليات ملونة بواقع 4 ذهبيات و3 ميداليات فضية، ونال المنتخب السوري ميدالية فضية وأخرى برونزية، وفاز المنتخب الأردني بميدالية ذهبية، وميدالية برونزية. أما في منافسات كرة الهدف فحقق المنتخب الأردني فوزاً على قطر بنتيجة 10-5، ليصعد لمواجهة المنتخب العراقي في النهائي الفائز على المنتخب السعودي بنتيجة 11-5.