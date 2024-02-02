ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات للفوز على «الذئاب»

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، فريقها الإمارات، إلى فوز غالٍ ومستحق أمام فريق «ذئاب دبي كافو»، ضمن منافسات كأس دبي الفضية للبولو 2024، التي تختتم يوم غدٍ بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية.

وتأهل فريق الإمارات لملاقاة فريق الحبتور في المباراة النهائية، بينما سيلعب فريق الذئاب مع فريق بنجاش على كأس الترضية في المباراة التي تسبق الختام.

وظل فريق الإمارات متأخراً طوال الأشواط الأربعة، بفضل الأداء الجماعي لـ«الذئاب» إلا أن الشوط الخامس جاء مغايراً، وشهد انتفاضة لافتة لفريق الإمارات، لينهي المباراة بتقدمه بـ11-9، مستفيداً من الأخطاء التي ارتكبها «الذئاب»، والتي نجح فيها فريق الإمارات بفضل جهود سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والنجم بوتوبسكي الذي حول الضربات الجزائية إلى أهداف محققة.