عرقجي وإسماعيل نجما «سلة دبي» 

فرض أربعة من نجوم كرة السلة، حضورهم القوي في بطولة دبي الدولية، التي أسدل الستار عن نسختها الـ33 مساء أول من أمس، وتوج بلقبها الرياضي اللبناني للمرة التاسعة تاريخياً، بفوزه في المباراة النهائية على «سترونغ غروب» الفلبيني (77-74).

وحفلت نسخة 2024 بتألق كثير من النجوم، أبرزهم إسماعيل أحمد (48 عاماً)، الذي حسم اللقب لفريقه الرياضي، من خلال تسديدة ثلاثية ناجحة في الثواني الأخيرة من زمن المباراة، بجانب عودة تألق زميله في الفريق وائل عرقجي، الذي حصد للسنة الثانية على التوالي لقب أفضل لاعب في البطولة.

من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة رئيس اللجنة الإعلامية، حمدان سعيد، أن النسخة الـ33 جاءت استثنائية بكل المقاييس، سواء من حيث المستوى الفني أو الجماهيري.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «حسم المباراة النهائية في الثانية الأخيرة، عبر رمية ثلاثية ناجحة لأكبر لاعبي البطولة سناً إسماعيل أحمد، يعكس القوة التنافسية ومستويات الأداء العالية التي شهدتها البطولة في نسختها الحالية».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً للإحصاءات الرسمية، وقوائم اللجنة المنظمة لجوائز اللاعبين الأفضل بالبطولة، النجوم الأربعة الذي تألقوا وصنعوا الفارق في النسخة الـ33:

وائل عرقجي

استطاع نجم المنتخب اللبناني وفريق الرياضي وائل عرقجي، فرض نفسه للعام الثاني على التوالي، على جائزة أفضل لاعب شامل بالبطولة، بتحقيقه معدلات فعالية على أرض الملعب بلغت 43%، بجانب حصوله على معدل دقائق لاعب تخطت حاجز الـ35 دقيقة، تمكن خلالها من مساعدة فريقه بتسجيله معدل 16 نقطة بالمباراة، و4.3 تمريرات حاسمة، وإسهامه الدفاعي بمعدل 3 التقاطا ناجحة للكرة المرتدة عن السلة.

إسماعيل أحمد

واصل إسماعيل أحمد حضوره القوي في بطولات دبي، إذ بجانب رميته الثلاثية الناجحة في الثانية الأخيرة، أضاف (سمعة) على صعيده الشخصي الإنجاز الـ11 تاريخياً كأكثر اللاعبين تتويجاً بلقب (سلة دبي)، بعد أن حققها مع الاتحاد السكندري عام 2011، ومنتخب مصر عام 2014، بجانب ألقابه مع الرياضي التي استهلها منذ عام 2005.

كارل كافيس

هيمن صانع ألعاب فريق «سترونغ غروب» الفلبيني، كارل كافيس، بجدارة على جائزة أفضل اللاعبين تسجيلاً للرميات الثلاثية، بمعدل 8 رميات ناجحة في المباراة الواحدة، خصوصاً أن إسهامات كافيس على صعيد هذه الرميات صنعت الفارق في العديد من المباريات الحساسة، سواء في ختام دوري المجموعات أمام أهلي بنغازي الليبي، أو حتى في لقائي الدورين ربع ونصف النهائي أمام سلا المغربي وبيروت اللبناني.

مارفيل هاريس

رغم خروج النصر من دوري المجموعات، بخسارة مباراته الفاصلة بصعوبة أمام الرياضي اللبناني بفارق ثلاث نقاط، وبنتيجة (82-85)، إلا أن محترف «العميد» الأميركي مارفيل هاريس، نجح في حصد جائزة أفضل صانع ألعاب بالبطولة، بإسهامه على مدار معدل 32.56 دقيقة لعب في المباراة، في تسجيل معدلات أداء مرتفعة، خاصة على صعيد تمرير الكرات الحاسمة، بمعدل 7 تمريرات بالمباراة.

• لاعب الرياضي اللبناني إسماعيل أحمد حسم اللقب لفريقه من خلال تسديدة ثلاثية ناجحة في الثواني الأخيرة.