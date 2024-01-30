868 خيلاً في «كأس دبي العالمي 2024»

كشف نادي دبي لسباق الخيل عن القائمة الأولية التي ستشارك في الدورة الـ28 لأمسية «كأس دبي العالمي 2024»، الذي يستضيفه مضمار ميدان العالمي يوم 30 مارس المقبل.

وذكر بيان صحافي أن القائمة تضم 1414 ترشيحاً لـ868 خيلاً، تتدرب في 19 دولة، أبرزها حامل لقب النسخة الماضية الجواد الياباني «أوشبا تيسورو».

وأضاف البيان: «تصدر (أوشبا تيسورو) بطل كأس دبي العالمي 2023، قائمة المرشحين لأمسية (كأس دبي العالمي)، كما تصدر قائمة أخرى من ستة أبطال، يسعون إلى الدفاع عن ألقابهم في ذلك الحفل، ما يعد مؤشراً على قوة الحدث، واستدامة الأداء، والأثر الإيجابي لتجربة المشاركة في دبي لدى أرباب الخيول، بفضل جودة المرافق وارتفاع مستوى الخدمات والخبرات التنظيمية بما يعين الخيول على تقديم أفضل مستوياتها».

200 ترشيح من اليابان

جددت اليابان عزمها الحفاظ على سجلها المتميز في أمسية كأس دبي العالمي في السنوات الأخيرة، من خلال تسجيل 200 مشاركة تعدّ من بين الأقوى عددياً في تاريخ المشاركات اليابانية في أمسية كأس دبي العالمي، ولكنها ليست قائمة عددية فقط، بل تضم عدداً من الأبطال البارزين، فعلاوة على بطل كأس دبي العالمي أوشبا تيسورو، تضم الكتيبة اليابانية بطل «ديربي الإمارات 2023» ديرما سوتاجاكي، الذي تم ترشيحه لكأس دبي العالمي (الفئة الأولى) البالغة جائزتها المالية 12 مليون دولار برعاية «طيران الإمارات».

«لونجين شيماء كلاسيك»

تشير القائمة إلى أن نسخة هذا العام من سباق لونجين دبي شيماء كلاسيك (الفئة الأولى) البالغة جائزته المالية 6 ملايين دولار، الذي يعد ضمن أفضل خمسة سباقات على مستوى العالم، تبدو أكثر قوة، فمن بين أبرز الخيول المرشحة المهرة اليابانية لبرتي إيلاند الفائزة في جولتين من جولات التاج الثلاثي الياباني. كما تم تسجيل كل من بطل «إيريش داربي» و«إيريش شامبيون» ستيكس أوغستا رودان، بإشراف المدرب إيدان أوبراين، إضافة إلى الياباني شهريار الفائز بالسباق في نسخة عام 2022 والذي شغل المركز الخامس في نسخة العام الماضي، وتزداد القائمة قوة بتسجيل المهرة الإنجليزية البارزة إيملي أب جون، وغير ذلك من النجوم الساطعة في سماء السباقات العالمية.

«دبي تيرف»

سباق دبي تيرف (الفئة الأولى) البالغة جائزته 5 ملايين دولار، برعاية موانئ دبي العالمية، تطمح للمشاركة به المزيد من الخيول المرموقة ذات الشهرة الواسعة، ومن بينها لورد نورث، في محاولة لتسجيل الفوز الرابع بالسباق على نحو غير مسبوق، وينازعه في تلك الرغبة الياباني دو ديوس، بطل «إريما كينين»، فيما يعكس تسجيل فويج بابل أفضل مستوى للخيول القادمة من هونغ كونغ.