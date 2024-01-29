كاساس: العراق غير مرشح للفوز بكأس آسيا

فاز منتخب العراق بجميع مبارياته الثلاث في دور المجموعات، وتأهل لمراحل خروج المغلوب في كأس آسيا لكرة القدم المقامة في قطر، لكن مدربه الإسباني خيسوس كاساس قلل من حجم التوقعات، قائلاً إن فريقه غير مرشح للفوز باللقب القاري.

ومنتخب العراق واحد من ثلاثة فرق أنهت الدور الأول في قطر بالعلامة الكاملة، إلى جانب حامل اللقب وصاحب الضيافة قطر وإيران، بينما فجر أكبر مفاجأة في البطولة حتى الآن، عندما فاز على منتخب اليابان، الفريق الأعلى تصنيفاً بين منتخبات القارة.

وسيلتقي المنتخب العراقي مع نظيره الأردني في دور 16، اليوم، وبينما قال كاساس، وهو إسباني، إن ثقة فريقه تعززت بسبب الفوز على اليابان، إلا أنه أشار إلى أن الطريق لايزال طويلاً في البطولة.

وأضاف كاساس «نحن غير مشرحين للفوز باللقب. أكرر نحن سعداء جداً بما قدمناه في البطولة حتى الآن، الشعب العراقي فخور جداً باللاعبين، وبما قدموه من أداء، لكن أمامنا مباراة صعبة جداً في مواجهة فريق جيد جداً. في أي مباراة كل شيء وارد، بطاقة حمراء واحدة أو ركلة جزاء أو خطأ أو توترات، لذا نحن غير مرشحين للفوز باللقب بالتأكيد».