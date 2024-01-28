كأس آسيا تخلو من «المرشح الأول» للمرة الأولى

انطلقت أمس مباريات دور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا 2023 في العاصمة القطرية الدوحة بإقامة مباراتين، جمعتا أستراليا مع إندونيسيا، وطاجيكستان مع الإمارات.

وفي الوقت الذي تصدر فيه منتخب اليابان قائمة المرشحين لنيل اللقب، عقب النتائج المرعبة التي حققها قبل انطلاق البطولة، كشفت نتائج دور المجموعات أن الاحتمالات مفتوحة أمام العديد من المنتخبات للمنافسة على كأس آسيا، وأن اللقب لم يعد مضموناً لأي فريق، لتخلو كأس آسيا من فكرة «المرشح الأول» للمرة الأولى.

وألحق منتخب العراق الخسارة الأولى بـ«الساموراي» في الجولة الثانية من دور المجموعات بهدفين مقابل هدف، ليتلقى البطل التاريخي لكأس آسيا برصيد أربعة ألقاب خسارته الأولى منذ مارس الماضي، بهزيمته ودياً أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف، قبل أن يخوض بعدها تسع مباريات، حقق خلالها الفوز على السلفادور 6-صفر، وبيرو وألمانيا وكندا 4-1 لكل منهم، و4-2 على حساب تركيا، وتونس 2-صفر، وتايلاند 5-صفر، وتغلب على ميانمار ثم سورية بنتيجة 5-صفر لكل منهما، ضمن الجولتين الأولى والثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، كما فاز على الأردن 6-1 ودياً قبل انطلاق البطولة.

ولم يظهر المنتخب الياباني بالمردود المتوقع منه خلال البطولة القارية، رغم فوزه على فيتنام بأربعة أهداف مقابل هدفين، وإندونيسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة، حيث سيلعب في دور الـ16 ضد البحرين في مواجهة قوية.

في المقابل، لم تختلف مستويات أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب عن منتخب اليابان، رغم تحقيق حامل اللقب، منتخب قطر، العلامة الكاملة في المجموعة الأولى، ولكن «العنابي» لم يواجه أي اختبار صعب حتى الآن بفوزه على طاجيكستان بثلاثة أهداف دون رد، وعلى كل من لبنان والصين بالنتيجة نفسها، هدف دون رد.

من جهته، تصدر منتخب أستراليا المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط بفوز «الكانغارو» على الهند بهدفين دون رد، وسورية بهدف دون رد، وتعادل مع أوزبكستان بهدف لكل منهما، أما منتخب إيران فحقق العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة بتغلبه على فلسطين 4-1، وهونغ كونغ 1-صفر، والإمارات 2-1.

أما منتخب كوريا الجنوبية فاحتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة، رغم قائمته المدججة بالنجوم، ولكن «التايغوك» حقق انتصاراً واحداً فقط على البحرين 3-1، وتعادل بصعوبة أمام الأردن 2-2، وماليزيا 3-3.

وأخيراً تصدر منتخب السعودية، الذي حقق اللقب ثلاث مرات، المجموعة السادسة بفوزه بصعوبة على عمان 2-1، ثم تغلب على قيرغيزستان 2-صفر، بينما تعادل مع تايلاند من دون أهداف.

وتبقى الاحتمالات مفتوحة بين أكثر من فريق، خصوصاً أن مباريات ثمن النهائي ستشهد مواجهة من العيار الثقيل، تجمع كوريا الجنوبية مع السعودية، ليتأكد خروج أحد أبرز المرشحين من السباق مبكراً، فيما يلعب بطل 2007 العراق مع الأردن في مواجهة عربية قوية، أما حامل اللقب قطر فيواجه فلسطين، وتلتقي أوزبكستان مع تايلاند، وإيران مع سورية، والبحرين مع اليابان.