حارس حتا: حققنا الاستفادة المطلوبة من ودية الأهلي المصري

تعادل حتا مع الأهلي المصري بهدف لمثله في مباراة ودية جمعت الفريقين الجمعة الماضي. وقال حارس مرمى حتا سالم خيري، إن "الفريق حقق الاستفادة المطلوبة من المباراة"، وأنها كشفت عن جاهزية حتا لاستئناف مباريات دوري أدنوك للمحترفين، والدفاع عن فرصته في البقاء. وقال لـ"الإمارات اليوم":

تصديت لثلاثة تسديدات قوية خلال المباراة، ويسعدني أن أكون احد افراد المنظومة الكروية لفريق حتا. وشدد على أن الثقة عالية في الفريق لتحقيق البقاء في المحترفين.