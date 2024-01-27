مفاضلة

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين لمقربين منه، أن النادي يفاضل حالياً في الاختيار بين اثنين من اللاعبين الأجانب الجدد، لضم أحدهما إلى الفريق مكان لاعب أجنبي آخر تم الاستغناء عن خدماته، خلال الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك وفقاً للتوصية الفنية المقدمة من مدرب الفريق.

فوز

فوجئ مدرب في أحد الألعاب الفردية بفوز فريقه بالميدالية البرونزية في بطولة دولية لم يكن يتوقعها لفارق الإمكانات مع منافسيه، ليطالب إدارة النادي بتوفير معسكر تدريبي خاص باللاعب، وقوبل بالموافقة.

مدرب

ألمح مسؤول في لجنة منتخبات وطنية للعبة جماعية، إلى احتمالية تجديد عقد مدرب المنتخب الأول، بعد انتهاء استحقاق «الأبيض» في بطولة إقليمية كبرى، خصوصاً أن المدرب من الكفاءات المميزة على ساحة اللعبة عالمياً.

استرخاء

طالب مدرب فريق في دوري أدنوك للمحترفين بجلسة استرخاء وعشاء أسبوعياً في «البر» للجهازين الفني والإداري واللاعبين، مشدداً على أن ذلك له بعد نفسي ومعنوي مهم للفريق.

مشجعون

قال مشجعون للمنتخب الوطني لكرة القدم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن تأهل المنتخب إلى دور الـ16 في كأس آسيا كان متوقعاً، سواء مع المدرب الحالي البرتغالي باولو بينتو أو غيره.

فيديو

عرض مدرب فريق يلعب بدوري الدرجة الأولى لكرة القدم فيديو يسلط الضوء على مقتطفات من مباراة في كأس إفريقيا الحالية بهدف تشجيع لاعبيه، لاسيما أن الفريق يضم ثلاثة لاعبين من جنسية أحد المنتخبات المتأهلة، وذلك بهدف رفع الروح المعنوية داخل الفريق.

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