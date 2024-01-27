عدلي وحجازي يتصدران أفضل 5 تمريرات حاسمة

استعرض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أفضل خمس تمريرات حاسمة في مرحلة المجموعات بكأس إفريقيا.

وتصدر القائمة التي كشف عنها (كاف) على حسابه بموقع «إكس» تمريرة أمين عدلي، نجم منتخب المغرب، لزميله عزالدين أوناحي، الذي أحرز الهدف الثاني لمنتخب (أسود الأطلس) في شباك تنزانيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق 3-صفر بالمجموعة السادسة.

وتواجد بالقائمة أيضاً أحمد حجازي، لاعب المنتخب المصري، الذي صنع الهدف الأول لمنتخب (الفراعنة) في مرمى الرأس الأخضر، الذي سجله محمود حسن تريزيغيه، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 في المجموعة الثانية.

كما ضمت القائمة أيضاً تمريرة موزيو بيتوال، لاعب منتخب ناميبيا، الذي سجل منها ديون هوتو هدف الفريق الوحيد خلال فوزه التاريخي 1-صفر على تونس بالمجموعة الخامسة، وكذلك تمريرة خوسيه ماشين، لاعب غينيا الاستوائية، التي جاء منها هدف زميله خوسيه ميراندا، في فوز الفريق 4-2 على غينيا بيساو في المجموعة الأولى.

وشملت القائمة أيضاً تمريرة تيبوهو موكوينا، لاعب جنوب إفريقيا، لزميله تابيلو موسيكو، الذي أحرز الهدف الرابع لمنتخب (الأولاد) في شباك ناميبيا (4-صفر).