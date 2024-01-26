8 منتخبات عربية تتأهل لدور الـ 16 في كأس آسيا

ودّعت عُمان كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حالياً في قطر بتعادلها مع قيرغيزستان (1-1) ضمن منافسات المجموعة السادسة، أمس، على استاد عبدالله بن خليفة، وبذلك يشهد دور الـ16، تأهل ثمانية منتخبات عربية من أصل 10 منتخبات شاركت في البطولة، وهي: الإمارات، السعودية، البحرين، قطر، العراق، الأردن، سورية، فلسطين، بينما خرجت عُمان ولبنان من دور المجموعات الذي اختتم، أمس.

وكانت عُمان بحاجة إلى الفوز، لكي تضمن آخر بطاقة لأفضل مركز ثالث في المجموعات الست، لتكتفي بنقطتين فقط، فتأهلت على حسابها إندونيسيا التي حصدت ثلاث نقاط في المجموعة الرابعة، وأكملت عقد المنتخبات في ثمن النهائي.

وفي المجموعة ذاتها، تعادلت السعودية سلباً مع تايلاند، فبقيت الأولى في الصدارة برصيد سبع نقاط، وستواجه كوريا الجنوبية في ثمن النهائي، مقابل خمس نقاط للثانية.

وفي مجموعة «رفضت» منتخباتها احتلال الصدارة لتفادي مواجهة اليابان في ثمن النهائي، تبوّأت البحرين المركز الأول بفوزها على الأردن (1-0)، فيما تعادلت كوريا الجنوبية القوية بشكل مفاجئ في الثواني الأخيرة مع ماليزيا المتواضعة (3-3)، في ختام دور المجموعات.

ورفعت البحرين رصيدها إلى ست نقاط في المجموعة الخامسة، لتضرب موعداً مع «الساموراي الأزرق»، مقابل خمس نقاط لكوريا الجنوبية، وأربع نقاط للأردن اللذين ضمنا التأهل سابقاً.

كما شهدت مباراة السعودية وتايلاند، أمس، إلغاء هدفين لكل فريق بداعي التسلل مع إهدار ركلة جزاء للمنتخب السعودي قبل أن تنتهي بالتعادل السلبي.

مباريات دور الـ 16

- أستراليا - إندونيسيا.

- طاجيكستان - الإمارات.

- العراق - الأردن.

- قطر - فلسطين.

- أوزبكستان - تايلاند.

- السعودية - كوريا الجنوبية.

- البحرين - اليابان.

- إيران - سورية.