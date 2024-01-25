أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية تأجيل سباق مهرجان أبوظبي البحري للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً والذي كان من المقرر إقامته السبت المقبل، نظراً لعدم ملاءمة الأحوال الجوية وتقلب حالة الطقس.

واعتمد النادي موعد إقامة السباق الجديد ليكون أحد يومي الثالث أو الرابع من فبراير المقبل. وأكد خليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، أن قرار التأجيل يأتي انطلاقاً من رغبتهم في إقامة المنافسة في الأجواء المثالية والمناسبة للنواخذة، وحرص اللجنة المنظمة على تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة من خلال السباقات.