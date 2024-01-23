الظنحاني يعتذر للجمهور الإماراتي بعد الخسارة الآسيوية.. "أتحمل المسؤولية"

اعتذر مدافع منتخب الإمارات لكرة القدم خالد الظنحاني للجماهير عن الخطأ الفردي الذي ارتكبه وسجل على إثره المنتخب الإيراني الهدف الثاني خلال المواجهة التي خسرها "الأبيض"، بنتيجة 1-2، اليوم الثلاثاء في ختام مرحلة دوري المجموعات لكأس آسيا "قطر 2023".

وقال الظنحاني في حديثه لقناة "أبوظبي الرياضية": "أنا أتحمل مسؤولية خطأين حدثا خلال المباراة، زملائي اللاعبين لم يقصروا وكل واحد منهم كان مجتهداً، عليّ التعلم من هذه الأخطاء حتى لا تتكرر في المستقبل، الأخطاء جزء من كرة القدم".

وأضاف: "أشكر الجماهير التي ظلت تشجعنا طوال اللقاء، خلال لقاء اليوم استطعنا مجاراة لاعبي إيران في بعض الأوقات وأجبرناهم على التراجع، نحن نعد الجماهير بأن الأداء في المباريات القادمة سيكون أفضل".

يذكر أن الأبيض الإماراتي تأهل إلى الدور الثاني من كأس آسيا على الرغم من الخسارة أمام إيران إذ رفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الثالثة.