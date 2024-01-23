الغساني بعد خسارة المنتخب أمام إيران: الأدوار الاقصائية بلا فرص تعويض

أكد مهاجم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم يحيى الغساني أن "الأبيض" لم يظهر بشكل جيد خلال مواجهة نظيره الإيراني التي خسرها 1-2، اليوم الثلاثاء، في ختام مرحلة دوري المجموعات لكأس آسيا قطر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأدوار الاقصائية لها حساباتها وأن طريقة الاستعداد لها مختلفة نظراً لأنه لا توجد فيها فرصة للتعويض.

واعترف خلال حديثه لقناة "أبو ظبي الرياضية" بأن الأداء الذي قدموه خلال إيران لم يرتق للمطلوب، وقال: "نحن لم نقدم الأداء المنتظر منا ونحن نعد بأن نقدم أفضل ما عندنا في المباريات المقبلة".

وحول إضاعته لركلة جزاء وتسجيل هدف تقليص الفارق الذي منح المنتخب بطاقة الصعود المباشر، قال: "كرة القدم قد يحدث فيها أن تهدر ركلة جزاء ولكن يجب أن ترفع رأسك، صحيح أنني سجلت هدف التأهل ولكن كل بقية زملائي لم يقصروا، علينا أن نستفيد من إيجابيات وسلبيات هذه المباراة بكل تأكيد".