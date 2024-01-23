اللبناني عمران بطل «محاربي الإمارات»

فاز اللبناني عمران شعبان، بلقب وزن المتوسط في النسخة العربية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، في نسختها الـ47 التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بأبوظبي، بعد تغلبه على حامل اللقب التونسي وسام حمامي.

وفي بقية النزالات فاز المصري عمر الضفراوي بلقب النزال الرئيس الثاني بعد فوزه على الكويتي عبدالله بوشهري بالضربة القاضية في وزن المتوسط، كما فاز التونسي مهدي سعدي على الأردني جلال الدعجة، بالضربة القاضية الفنية في وزن الحر.

وفي نزال مؤجل من النسخة الدولية، تمكن الكوري الجنوبي تاي كيون كيم من الفوز على الفلبيني سي جي دي بالضربة القاضية في الوزن الحر، وفي نزال السيدات، تغلبت الكويتية إيمان المضف على المصرية هاجر رجب في وزن الريشة.