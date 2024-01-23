تحديد موعد «ماراثون دبي» 2025

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي عن تنظيم النسخة 24، والذي يُقام بدعم مجلس دبي الرياضي يوم 12 يناير 2025.

ويتضمن سباق ماراثون دبي ثلاث فئات للمبتدئين والعائلات لمسافة أربعة كيلومترات، وفئة الهواة لمسافة 10 كيلومترات وفئة الماراثون الكلاسيكي لمسافة 42.195 كيلومتراً.

وقال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن ماراثون دبي استطاع الحفاظ على اسمه كأحد أقوى سباقات الماراثون في العالم، وجاءت النتائج التي تحققت خلال السباق الأخير وفق ما توقعناه من ماراثون دبي أسرع وأقدم ماراثون في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينتظره العداؤون من جميع الأعمار والقدرات البدنية، ومن مختلف دول العالم للمشاركة فيه كل عام ويتطلعون إلى تحطيم الأرقام القياسية وصناعة اسمهم في هذه الرياضة الأولمبية، ويطمحون دائماً للمنافسة في دبي بفضل قوة اسم الحدث، إضافة إلى الطرق السريعة والمسطحة الحديثة.

وأضاف حارب: «نعمل عن كثب مع اللجنة المنظمة للتخطيط للنسخة المقبلة من ماراثون دبي، ونأمل أن نرى المزيد من العدائين النخبة يجتمعون على خط البداية، إضافة إلى العديد من الزوار الدوليين الذين يسافرون للمشاركة من جميع أنحاء العالم».

ويأتي الإعلان عن موعد تنظيم ماراثون دبي 2025 بعد أيام قليلة من فوز العداءين الإثيوبيين أديسو جوبينا وتيجيست كيتيما لأول مرة بزمن قدره 2:05:01 و2:16:07 على التوالي في نسخة 2024، ويُعد فوز جوبينا البالغ من العمر 19 عاماً فوزاً لا يُنسى في أول ماراثون له، بينما أذهلت كيتيما عالم الجري بظهورها الأول الذي جعلها تسجل أسرع وقت في أول ماراثون للسيدات على الإطلاق، بينما أصبحت أيضاً ثامن أسرع امرأة في التاريخ.

من جانبه، قال مدير السباق بيتر كونرتون: «يسعدنا أن نعلن عن موعد النسخة 24 من ماراثون دبي في عام 2025 في وقت مبكر جداً من العام، ونشكر مجلس دبي الرياضي على دعمه الثابت لماراثون دبي، ومع ترسيخ مكانة دبي كمكان عالمي لسباق الماراثون، فقد زاد عدد الأشخاص الذين شاهدوا السباق من جميع أنحاء العالم على شاشات التلفزيون وعبر الإنترنت أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف: «لكننا لن نكتفي أبداً بما حققناه، وسنسعى جاهدين، بدعم من مجلس دبي الرياضي، لتحقيق خطوات أكبر في المستقبل، لنوفر منصة مثيرة لآلاف العدائين العاديين الذين يشاركون في جميع السباقات الثلاثة».