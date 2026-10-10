مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ مكانتها بوابة عالمية للمستثمرين

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، في مكتب سموّه، بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «سي في سي ماراثون» (CVC Marathon)، العالمية المتخصصة في إدارة الاستثمارات وعمليات الائتمان.

جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات على صعيد القطاع المالي العالمي، وفرص تعزيز التعاون في مجالي الاستثمار وإدارة الأصول، في ضوء الممكنات الكبيرة التي تضعها دولة الإمارات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، والتي تستند إلى نموذجها الاقتصادي القائم على التنوع والمرونة، والذي أكد مكانتها كبوابة رئيسة للفرص في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، أن «نهج دبي في تطوير القطاع المالي يرتكز على أسلوب عمل استباقي يؤكد الجاهزية للمستقبل، مع تشجيع الابتكار كجسر لاكتشاف آفاق جديدة تفتح المجال أمام الشركات بمختلف أحجام أعمالها، وكذلك رواد الأعمال والمشاريع الناشئة، لتحقيق مزيد من النمو، في حين تمنح الأطر التنظيمية المتطورة والبنية التحتية عالمية المستوى، والمنظومة المالية المتكاملة، التي تتمتع بها دبي الثقة والإمكانات اللازمة لشركات الاستثمار الدولية للنمو وبناء شراكات جديدة توسّع معها نطاق أعمالها».

وقال سموّه، في تدوينة على موقع «إكس»، أمس: «التقيت اليوم بروس ريتشاردز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة (سي في سي ماراثون) العالمية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الاستثمار وإدارة الأصول».

وأضاف سموّه: «برؤية قيادتها، تضع دولة الإمارات جميع الممكنات أمام مجتمع المستثمرين العالمي، وتواصل دبي ترسيخ مكانتها بوابةً عالميةً للمستثمرين، ومنطلقاً لفرص النمو في الأسواق الإقليمية والعالمية، عبر منظومة مالية متكاملة وبيئة استثمارية تنافسية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

يشار إلى أن شركة «سي في سي ماراثون»، التي تأسست عام 1998 تحت اسم «ماراثون لإدارة الأصول» (Marathon Asset Management)، تدير أصولاً تزيد قيمتها على 24 مليار دولار، بينما تجاوز حجم استثماراتها 250 مليار دولار منذ تأسيسها. وكانت «ماراثون» قد انضمت إلى مجموعة «سي في سي» (CVC)، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستثمار في الأسواق الخاصة، في يوليو من العام الجاري. وتدير «سي في سي» شبكة عالمية تضم 30 مكتباً، بما في ذلك مكتبها في مركز دبي المالي العالمي.

حضر اللقاء وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، ومدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، هلال سعيد المري، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، ومحافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم.