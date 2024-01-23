تحليق «نسور قاسيون» في آسيا مشروط بالفوز على الهند

لا بديل للمنتخب السوري عن الفوز على الهند في استاد البيت بمدينة الخور الشمالية، ضمن منافسات المجموعة الثانية من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في قطر، من أجل تعزيز «نسور قاسيون» آمالهم ببلوغ الأدوار الإقصائية للمرة الأولى.

وكانت سورية استهلت مشوارها في البطولة بتعادل سلبي مع أوزبكستان، قبل أن تخسر أمام أستراليا صفر-1 في الجولة الثانية.

رغم الخسارة، مازالت سورية تملك الأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى، بعد إخفاقها في مشاركاتها الست، وذلك في حال فوزها على الهند، حيث سترفع رصيدها إلى 4 نقاط، وتعزز حظوظها.

أما الهند، فخسرت مباراتيها أمام أستراليا صفر-2 وأمام أوزبكستان صفر-3. وكانت آخر مواجهة ودية بين المنتخبين عام 2019 وانتهت بالتعادل 1-1.

وعلى استاد الجنوب تلتقي أستراليا وأوزبكستان في مباراة لتحديد هوية متصدر المجموعة في نهاية دور المجموعات.

تتصدّر أستراليا، بطلة 2015، بالعلامة الكاملة بفوزين على الهند 2-صفر، وعلى سورية 1-صفر، في حين تملك أوزبكستان 4 نقاط من تعادل سلبي مع سورية، وفوز صريح على الهند، وبالتالي فهي في حاجة إلى الفوز لإزاحة منافستها عن المركز الأول.