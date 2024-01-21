نادي الشارقة يتصدر بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه

عزز أبطال الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي، تصدرهم اللعبة، بعد أن تُوج الفريق بطلاً لبطولة الإمارات المفتوحة للكاتا "فردي" في جولتها الثانية، في البطولة التي استضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة الرياضي في الحزانة،

وتمكن فريق الشارقة الكاراتيه، من الحصول على 14 ميدالية ملونة، منها 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية و6 ميداليات برونزية، في البطولة المخصصة لفئات الرجال والشباب والناشئين والسيدات والناشئات، وشارك فيها قرابة الـ 90 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً وأكاديمية خاصة.

وأكد نادي الشارقة الرياضي، سيطرته الكاملة على اللعبة، بعد تتويجهم الأسبوع الماضي البطولة في جولتها الأولى وبفارق كبير عن صاحب المركز الثاني، ومن جانب أخر يستعد فريق الشارقة للجولة الأولى من ذات البطولة – بطولة الإمارات المفتوحة للكاراتيه - المخصصة لفئة "الكوميتيه" (القتال).

وهنأ عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، الفريق على النتيجة، مبيناً أنها جاءت نتاج عمل وتخطيط مسبق مع كافة أطراف المنظمة من جهاز إداري وفني ولاعبين.

وأوضح الهاجري، أن النادي أصبح رقماً صعباً في اللعبة، خصوصاً في الثلاث سنوات الأخيرة، بعد أن أظهر الفريق قوة كبيرة واستطاع الحصول على جميع البطولات المحلية المطروحة، ومضى أبعد من ذلك برفد منتخبات الدولة بمواهب إماراتية مميزة حققت إنجازات لافتة باسم المنتخب.

وقال الهاجري: "إن النتائج التي باتت تحققها فرق النادي، وفريق الكاراتيه على وجه الخصوص، لم تأت صدفة، إنما جاءت تتويجاً للخطط والاستراتيجيات التي تم وضعتها الإدارة مع الجهاز الفني والإداري للعبة والتي راعت كافة الجوانب المرتبطة بها وها نحن نحصد نتاج عملنا قبل 4 سنوات".

وأضاف: "في نادي الشارقة الرياضي، لدينا مواهب إماراتية خالصة تستطيع الوصول بعيداً، نعمل بكل السبل لدعمهم وتطويرهم وانتداب أفضل الأجهزة الفنية، وتوفير كافة المعينات لهم، لرفع قدراتهم وزيادة خبرتهم ليكونوا خير سفراء لدولة الإمارات العربية المتحدة في المشاركات الخارجية".