الأولمبياد الخاص الإماراتي يوقع مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم للترفيه

وقع اليوم الأولمبياد الخاص الإماراتي مذكرة تفاهم مع شركة ماجد الفطيم للترفيه. وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين لتمكين اللاعبين من أصحاب الهمم من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، من خلال توفير فرص التدريب والمنافسات الرياضية المتخصصة لهم في قطاع الرياضات الشتوية على مدار العام، استعدادًا لمشاركتهم في الألعاب العالمية الشتوية للأولمبياد الخاص الدولي، إيطاليا 2025.

وبموجب المذكرة؛ ستقوم شركة ماجد الفطيم للترفيه باستضافة الجلسات والفعاليات الرياضية المختلفة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي، وذلك في كل من "سكي دبي"، و"سنو أبوظبي". كما سيتولى المدربون في شركة ماجد الفطيم للترفيه تدريب لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي، وتم اختيار عدد من الرياضات الشتوية لتدريب اللاعبين عليها ومنها، التزلج للمسافات الطويلة (التزلج الريفي)، والتزلج على المنحدرات، والتزلج بلوح الثلج.