«سوينغ فوت» و«راوي» بطلا «تحضيري جبل علي»

أكد الجوادان «سوينغ فوت» المملوك لـ«رباح رايسينغ»، و«راوي» بشعار «آر آر آر للسباقات»، جاهزيتهما للسباقات الكبرى، عقب تتويجهما بسباقي «تحضيري جبل علي للسرعة» و«تحضيري جبل علي مايل»، أمس، في الشوطين الرئيسين للأمسية السابعة من موسم سباقات مضمار جبل علي.

وحملت الأمسية عنوان «مهرجان الإمارات إلى الفضاء»، وتضمنت سبعة أشواط مثيرة، جرت على المسارات الترابية لمضمار جبل علي، وبلغ إجمالي جوائزها 550 ألف درهم، نافس على ألقابها 62 من نخبة الجياد المحلية والدولية.

وشهد الشوط الرابع (تحضيري جبل علي للسرعة) الذي امتد لمسافة 1000 متر رملي، تألق الجواد «راوي» بإشراف المدرب مصبح المهيري، وقيادة الفارس أوسكار شافيز، عقب تفوقه على سبعة من منافسيه، وقطعه خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ 59 ثانية و12 جزءاً من الثانية، بفارق 2.25 طول عن صاحب التصنيف الأعلى الجواد «الطارق» لعبدالمحسن عبدالكريم، وإشراف المدرب دووج واتسون، الذي اكتفى بقيادة الفارس باتريك دوبس بالمركز الثاني. من جهته، أكد الجواد «سوينغ فوت» بقيادة الفارس أدري دي فريز، وإشراف المدربين سايمون وإد كريسفورد، جدارته على مسافة 1600 متر رملي، بفوزه في ثاني الأشواط الرئيسة بالحفل، والظفر بلقب سباق (تحضيري جبل علي مايل)، بقطعه خط نهاية السباق بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و37 ثانية و99 جزءاً من الثانية، بفارق أربعة أطوال عن صاحب المركز الثاني الجواد «إن كراود»، بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني.