علي صالح: نقطة المنتخب أمام فلسطين مهمة قياساً بظروف المباراة

اعتبر لاعب وسط المنتخب الوطني علي صالح تعادل "الأبيض" 1-1 أمام نظيره الفلسطيني، اليوم الخميس، على استاد الجنوب في قطر ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس آسيا لكرة القدم، إيجابياً قياساً بظروف المباراة.

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية لقناة أبوظبي الرياضية إن "النقطة التي حصدها المنتخب مهمة قياساً بظروف المباراة"، في إشارة إلى النقص العددي بعد طرد المدافع خليفة الحمادي في الدقيقة 37 وتسبب ذلك في إكمال "الأبيض" لما تبقى من اللقاء بعشرة لاعبين.

وأوضح: "كنا الطرف الأفضل في الشوط الأول ولكن بعد حالة الطرد كان علينا العمل من أجل المحافظة على النتيجة، تركيزنا سيكون على مواجهة إيران وسنعمل على تحقيق الانتصار بها".