سورية تحتفظ بأمل «التأهل التاريخي» رغم الخسارة من أستراليا

ضمنت أستراليا بلوغ دور الـ16 من كأس آسيا في كرة القدم، بفوزها على سورية 1-صفر، أمس، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية. وسجل جاكسون إيرفاين هدف المباراة الوحيد، والثاني له في النهائيات (60)، لتصبح أستراليا ثاني المتأهلين بعد قطر المضيفة.

والفوز هو الثاني لأستراليا في البطولة القارية، بعد تغلبها على الهند 2-صفر في الجولة الأولى، فرفعت رصيدها إلى ست نقاط، وضمنت على الأقل احتلال المركز الثاني، في حين بقي رصيد سورية نقطة واحدة بعد تعادلها مع أوزبكستان سلباً.

وفي الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، تلتقي سورية مع الهند الثلاثاء المقبل، وأستراليا مع أوزبكستان في الوقت عينه.

وعلى الرغم من الخسارة مازالت سورية تملك الأمل في بلوغ الدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها، بعد إخفاقها في مشاركاتها الست الأولى، وذلك في حال فوزها على الهند في الجولة الأخيرة، حيث سترفع رصيدها إلى أربع نقاط وتعزز حظوظها.