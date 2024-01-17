مدرب منتخب الإمارات: مباراة فلسطين صعبة وهدفنا النقاط الثلاث

أكد البرتغالي باولو بينتو المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، جاهزية الفريق لخوض ثاني مبارياته في كأس آسيا المقامة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، أمام منتخب فلسطين، وذلك لحساب المجموعة الثالثة.

وقال المدرب خلال المؤتمر الصحفي للمباراة التي تقام غدا الخميس على ملعب الجنوب:" ندرك جيدا أهمية اللقاء وصعوبة الخصم، خاصة وأنه عائد من خسارة في مباراته الأولى، لذا سيكون اللقاء مختلفا بالنسبة له من أجل التعويض".

وأوضح المدرب بينتو أن ردة فعل المنتخب الفلسطيني ستكون كبيرة، لذا يجب علينا التركيز والحذر خلال اللقاء، من أجل الفوز والحصول على نقاط المباراة، وذلك من خلال خوض اللقاء بنفس الإستراتيجية التي خضنا بها المباراة الأولى.

وقال المدرب:" من المهم عدم التفكير في الفوز الذي تحقق بالمباراة السابقة أمام هونج كونج، علينا نسيان ذلك والتركيز في مباراة الغد فقط".

وأشار المدرب إلى أنه سيجري حصة تدريبية اليوم، وسيعمل خلالها على متابعة الخيارات المتاحة، من أجل وضع الخطة والتشكيلة المناسبة للقاء، لكن ذلك سيبقى مفتوحا حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح باولو بينتو أنه سيفكر في كل الطرق المتاحة من أجل الفوز، والعمل على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها الفريق بالمباراة الأولى.

وعن عدم مشاركة علي مبخوت أساسيا في المباراة الأولى أكد أن ذلك كان قرارا تكتيكا.