5 حراس مرمى من دوريات أوروبا يظهرون في كأس آسيا

تشهد كأس آسيا 2023 المقامة في قطر، مشاركة نخبة من حراس المرمى، خصوصاً الذين يمثلون أندية تشارك في الدوريات الأوروبية إلى جانب حراس مرمى من أصحاب الخبرة المتراكمة. وهذا أيضاً بانتظار الحراس الذين سيتم اكتشافهم خلال منافسات البطولة. وتالياً أبرز الحراس المشاركين في البطولة:

الأكثر مشاركة

يُعد حارس منتخب قطر سعد الشيب، الذي يشارك للمرة الرابعة في بطولات كأس آسيا، الأكثر مشاركة بين حراس المرمى في البطولة الحالية، يليه كل من حارسي منتخب الإمارات علي خصيف وخالد عيسى، وحارس العراق جلال حسن، وحارس إيران علي رضا، والكوري الجنوبي سيونغ كيم، والأسترالي ماثيو ريان بواقع ثلاث مشاركات لكل منهم.

الأصغر سناً

يُعد حارس مرمى سورية ماكسيم صراف الأصغر سناً بين حراس مرمى البطولة، وهو بعمر 18 سنة، ويلعب لنادي سيسكا موسكو الروسي، يليه الحارس الثالث لمنتخب الإمارات خالد توحيد بعمر 19 سنة، بينما حارس قيرغيزستان سالتان جوموويف ثالثاً بعمر 20 سنة.

خبرة أوروبية

تتميز البطولة بمشاركة خمسة حراس مرمى لديهم خبرة المشاركة في الدوريات الأوروبية، ويتعلق الأمر بحارس أستراليا ونادي ألكمار الهولندي، ماثيو رايان، وحارس سورية ونادي سيسكا موسكو الروسي، ماكسيم صراف، وحارس فلسطين ونادي لاندسكرونة السويدي، عمرو قدورة، وحارس اليابان ونادي سانترودين البلجيكي، زيون سوزوكي، وحارس مرمى قيرغيزستان ونادي سانلي أورفاسبور التركي، ايرزهان توكوتايف.

الأكبر سناً

يعتبر حارس تايلاند سيوارك تيدسونجون الأكبر سناً في البطولة، ويبلغ 39 سنة، يليه حارس مرمى البحرين سيد محمد جعفر (38 سنة)، وحارسا منتخب الإمارات، علي خصيف (36 سنة) وخالد عيسى (34 سنة).

شباك نظيفة

يُعد حارس قطر سعد الشيب الأكثر تميزاً في سجل مشاركاته في البطولة من حيث الشباك النظيفة، بواقع ست مباريات من أصل سبع في بطولة واحدة، يليه الإيراني علي رضا بخمس من أصل ست، ثم حارس كوريا الجنوبية سيونغ بثلاث من خمس مباريات.

. حارس منتخب سورية ماكسيم صراف يلعب في نادي سيسكا موسكو الروسي.