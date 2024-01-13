«الملك» في مربع الذهب لدوري السلة

حجز فريق الشارقة آخر البطاقات المؤهلة بشكل مباشر إلى نصف نهائي دوري السلة، عقب فوزه أول من أمس، على ضيفه البطائح بنتيجة (78-74)، في ختام الدور التمهيدي، الذي شهد أيضاً فوز النصر على الظفرة (108-94)، والوصل على الوحدة (76-65). ورفع النصر رصيده إلى 23 نقطة، ودخل في شراكة مع شباب الأهلي على صدارة الترتيب العام، لكن «الفرسان» يتفوق بفارق النقاط المسجلة في المواجهات المباشرة، حيث فاز العميد ذهاباً (82-76)، ورد «الفرسان» إياباً بالفوز (108-70).

وارتقى الشارقة إلى المركز الثالث بفارق المواجهات المباشرة عن الوصل، رغم تشاركهما في 19 نقطة. وأنهى البطائح الدور التمهيدي خامساً برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن الوحدة السادس، والظفرة سابعاً برصيد 12 نقطة.

ويقضي نظام البطولة، باقتصار التأهل المباشر للدور نصف النهائي على الفرق التي تنجح في إنهاء الدور التمهيدي في المراكز الثلاث الأولى، وفرض دور تكميلي على الأندية التي حلت في المراكز من الرابع حتى السابع، لتحديد هوية الفريق الرابع المكمل لأضلاع المربع الذهبي.

واحتاج الشارقة لضمان فوزه الصعب على البطائح إلى نيل الأفضلية بنتائج الربعين الأول والثالث بواقع (23-7 و20-19)، فيما لم يشفع للبطائح نيله الأفضلية بنتائج الربعين الثاني والرابع (22-18 و26-17) التي لم تكن كافية له بالعودة بنتيجة المباراة. ولم تحدد لجنة المسابقات في اتحاد اللعبة موعد الدور التكميلي.