علي مبخوت.. «ماكينة أهداف» إماراتية

يراهن مدرب المنتخب، البرتغالي باولو بينتو، على نخبة من اللاعبين البارزين في المنتخب الوطني خلال المشاركة في كأس آسيا «قطر 2023» التي انطلقت أمس في الدوحة وتستمر حتى 10 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخباً، إذ يلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

ويشكل المهاجم الفذ علي مبخوت القوة الهجومية الضاربة مع النجمين كايو كانيدو وفابيو دي ليما اللذين يظهران مع المنتخب للمرة الأولى في البطولة القارية، إضافة إلى علي صالح وحارب عبدالله ويحيى الغساني.

ويلتقي المنتخب الوطني مع هونغ كونغ غداً في الجولة الأولى من البطولة.

ويسعى مبخوت إلى مساعدة المنتخب على تحقيق إنجاز تاريخي في أهم حدث كروي في آسيا سبق أن سجل خلاله مركز الوصيف في النسخة التي أقيمت في الإمارات عام 1996، كما حصل على المركز الثالث في النسخة التي أقيمت في أستراليا 2015.

وفي حال كان مبخوت في أفضل حالاته من حيث صناعة الفارق في صفوف المنتخب مثلما كان في النسخة قبل الماضية التي توهج فيها نجمه كثيراً، ولفت إليه الأنظار؛ فإن «الأبيض» سيكون موعوداً بالذهاب بعيداً في هذه البطولة بعد تخطي الدور الأول.

وتتجه الأنظار إلى مبخوت (33 عاماً) باعتباره الهداف التاريخي للمنتخب الوطني، إذ سبق له أن توج بلقب هداف النسخة 2015 التي استضافتها أستراليا في أول ظهور له بالبطولة بعدما سجل خمسة أهداف منها هدفان في شباك منتخب قطر، ثم سجل أسرع هدف في البطولة بعد مرور 14 ثانية فقط في النسخة نفسها، وذلك في مباراة المنتخب الإماراتي أمام البحرين قبل أن يسجل هدفين أمام كل من اليابان والعراق في الأدوار الإقصائية، ومنح هدف علي مبخوت حينها في مرمى المنتخب العراقي، المنتخب الوطني المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس آسيا 2015، إذ انتهت المباراة بفوز الإمارات 3-2.

وفي النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات 2019 سجل مبخوت أربعة أهداف، بمرمى منتخبات الهند وتايلاند في الدور الأول، وقيرغيزستان وأستراليا في الأدوار الإقصائية.

ويحتل مبخوت الذي يوصف بأنه «ماكينة أهداف» حتى الآن المركز الثالث بين أفضل هدافي البطولة الآسيوية التي يتصدرها أسطورة الكرة الإيراني علي دائي بـ14 هدفاً، ويأتي في المركز الثاني لاعب كوريا الجنوبية لي دونغ جوك بـ10 أهداف، ثم مبخوت بتسعة أهداف، ويحتاج مبخوت إلى تسجيل خمسة أهداف لمعادلة الرقم القياسي في الأهداف في البطولة الذي سجله علي دائي.

وينافس مبخوت حالياً على لقب هداف الدوري الإماراتي الذي يتصدره مهاجم العين لابا كودجو برصيد 11 هدفاً، في حين سجل مبخوت حتى الآن ثمانية أهداف مع فريقه الجزيرة خلال 12 مباراة خاضها في الدوري.

ويبقى مبخوت واحداً من أفضل المهاجمين الذين مروا على تاريخ كرة الإمارات والمنتخب الوطني، لذلك فإنه تقع عليه في هذه البطولة مسؤولية كبيرة جداً في وضع المنتخب في المسار الصحيح خصوصاً بعد الظهور الباهت للمنتخب في الفترة الماضية قبل أن يتولى المدرب الحالي البرتغالي باولو بينتو الذي يسعى إلى إعادة الأبيض إلى الواجهة مجدداً سواء على صعيد كأس آسيا أو على المستوى العالمي، إذ يتصدر المنتخب حالياً مجموعته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

. يحتاج خمسة أهداف لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم علي دائي.