النصر يشارك في «دولية دبي للسلة»

أكّد المدير الفني لفريق نادي النصر لكرة السلة، حسام الوكيل، مشاركة الفريق في بطولة «دبي الدولية»، التي تقام على صالة نادي النصر في دبي، من 19 إلى 28 الجاري. وبات النصر الفريق الـ12 الذي يلتحق بقائمة المشاركين في النسخة الـ33، كما بات ثاني ممثلي السلة الإماراتية في البطولة بجانب المنتخب الوطني، في قائمة تضم منتخب تونس، وأربعة ممثلين عن السلة اللبنانية: حامل اللقب فريق الرياضي، وأندية الحكمة والهومنتمن وبيروت، وممثلَين عن السلة الليبية هما: أهلي طرابلس، وأهلي بنغازي، والوحدة السوري، وسلا المغربي، و«سترونغ جروب» الفلبيني المدعم بنجم السلة الأميركية وفريق لوس أنجلوس ليكرز السابق دوايت هوارد.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»: «حرص إدارة الألعاب الجماعية في النادي على مشاركة النصر في بطولة تقام على صالة النادي، يأتي في إطار منح العناصر الشابة في الفريق مزيداً من فرص الاحتكاك بنخبة المنتخبات والأندية على صعيد قارتي آسيا وإفريقيا».

وأوضح: «فترة التوقف الطويلة في الدوري، وضمان النصر تأهله المباشر إلى نصف النهائي للبطولة، كانا الدافع الأكبر للبحث عن مواجهات قوية، والمشاركة في بطولة دبي، ومنح العناصر الشابة فرصة الحصول على مباريات عالية المستوى».

وعن وجود أي تضارب بين مشاركتَي النصر والمنتخب، قال الوكيل: «لا يوجد أي تضارب، إذ تضم قائمة المنتخب الذي يخوض البطولة ضمن خطط إعداده لاستحقاقه المهم في فبراير المقبل في النافذة الأخيرة من التصفيات الآسيوية، أربعة من لاعبينا الأساسيين هم: مامادو، وحسن عبدالله، ومحمد عاشور، وفيصل محمد علي».

وأضاف: «أهدافنا من المشاركة بعيدة تماماً عن النتائج، ونركز بالدرجة الأولى على استثمار فترة التوقف الطويلة، ومنح مواهب الفريق، خصوصاً القادمين من دكة البدلاء، الفرصة لإثبات الذات، والحصول على معدل مرتفع من دقائق اللعب أمام نخبة من أقوى الأندية والمنتخبات بالمنطقة».

واختتم: «نخوض البطولة دون أي تعاقدات جديدة على صعيد المحترفين الأجانب، والاعتماد حصراً على محترفَي سلة (النصر) الأميركي هاريس، والجزائري محمد حراث».