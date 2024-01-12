كأس آسيا تنطلق اليوم بذكريات القمم العربية

يقص منتخبا قطر ولبنان شريط بطولة كأس آسيا لكرة القدم، عندما يلتقيان في الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد لوسيل في الدوحة، بمواجهة عربية خالصة، يسعى من خلالها صاحب الأرض إلى تحقيق انطلاقة قوية على ملعبه وبين جماهيره في مستهل حملته للدفاع عن اللقب.

وتشهد النسخة الـ18 من بطولة أمم آسيا، مشاركة 10 منتخبات عربية، هي: الإمارات والسعودية وقطر وفلسطين والبحرين ولبنان والأردن والعراق وعُمان وسورية، وسط توقعات بمواصلة الحضور العربي في البطولة القارية بالوصول إلى الأدوار النهائية، على غرار ما فعل «الأبيض الإماراتي» و«العنابي القطري» بوصولهما إلى الدور نصف النهائي من نسخة البطولة الماضية التي أقيمت بضيافة إماراتية.

وتُعيد مباراة قطر ولبنان ذكريات شهيرة لمواجهات عربية، جرت في البطولة القارية التي تقام بمشاركة 24 منتخباً منذ أول مواجهة جمعت فريقين عربيين في نسخة عام 1976، بين منتخبي الكويت والعراق في نصف نهائي البطولة، وانتهى اللقاء لمصلحة الأزرق الكويتي (3-2)، عقب اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وشهدت نسخة 1996 أول مواجهة بين منتخبين عربيين في نهائي البطولة، عندما التقى المنتخب السعودي مع المنتخب الإماراتي في استاد مدينة زايد في أبوظبي، وحقق «الأخضر» اللقب الآسيوي حينها للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه بركلات الترجيح، إثر انتهاء المباراة بالتعادل السلبي.

وتواصلت الإثارة في النسخة التي تلتها، وتحديداً في مباراة السعودية والكويت ضمن الدور ربع النهائي في نسخة عام 2000، وحينها تفوق السعودي بـ«ريمونتادا تاريخية»، بعدما قلب تأخره بهدفين إلى فوز (3-2)، وسجل الأهداف وقتها بشار عبدالله وجاسم الهويدي للكويت، ونواف التمياط (ثنائية) وطلال المشعل للمنتخب السعودي.

كما شهدت نسخة كأس آسيا عام 2007 النهائي الشهير بين العراق والسعودية، الذي انتهى بانتصار «أسود الرافدين» بهدف نظيف، بفضل رأسية يونس محمود.

ويحتفظ المنتخب الوطني بسجل قوي في بطولة أمم آسيا، ولعل أبرزها نسخة عام 1996، وسجل «الأبيض» وقتها «ريمونتادا» أمام الكويت، ماتزال توصف من قبل المواقع العالمية ومن بينها موقع الاتحاد الآسيوي بأنها واحدة من الأقوى في تاريخ البطولة، فبعد تعادل «الأبيض» أمام المنتخب البحريني (1-1) في الافتتاح، كان المنتخب الإماراتي مُطالباً بالفوز على الكويت خلال الجولة الثانية من دور المجموعات، من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل إلى ربع نهائي المسابقة، وكان الشوط الأول صادماً لأصحاب الأرض، بعد أن تقدم المنتخب الكويتي بثنائية النجم الكبير جاسم الهويدي، ووقتها توقع الكثيرون أن يودع المنتخب الإماراتي البطولة، بعد أن أوشك على الخسارة، ليفقد النقطة الخامسة من مباراتين، لكن حدثت المعجزة في الشوط الثاني من اللقاء، ليعود «الأبيض» من بعيد، ويقلص حسن سعيد النتيجة مع الدقيقة 53، وبعدها بدقيقتين فقط، أدرك عدنان الطلياني التعادل للمنتخب، وأعاد المباراة إلى نقطة البداية.

وظلت الإثارة متواصلة لنحو 25 دقيقة ظل فيها التعادل قائماً بين الفريقين إلى أن نجح بخيت سعد في تسجيل هدف الفوز الثمين عند الدقيقة 80، ليواصل «الأبيض» مشواره بنجاح حتى المباراة النهائية التي خسرها أمام السعودية بركلات الترجيح.

وتصطدم منتخبات عربية عدة ببعضها خلال البطولة، وفقاً لما أسفرت عنه القرعة، إذ يلعب المنتخب القطري مع نظيره اللبناني ضمن المجموعة الأولى، بينما تشهد المجموعة الثالثة لقاء الإمارات مع فلسطين، كما يتنافس منتخبا الأردن والبحرين في المجموعة الخامسة، والسعودية وعُمان في إطار المجموعة السادسة.

مباريات عربية واعدة في الدور الأول:

- قطر - لبنان (اليوم - الساعة 20:00).

- الإمارات - فلسطين (18 يناير - 21:30).

- الأردن - البحرين (25 يناير - 15:30).

- السعودية - عُمان (16 يناير - 21:30).