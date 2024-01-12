«فيفا» يعتمد رسمياً 28 حكماً إماراتياً دولياً بينهم 3 نساء

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، القائمة الدولية لقضاة الملاعب لعام 2024، التي ضمت 28 حكماً لكرة القدم وكرة الصالات والكرة الشاطئية، وضمت القائمة الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن الذي شارك في قيادة كأس العالم في النسختين الماضتين في كل من «روسيا 2018» و«قطر 2022»، وثلاث حكمات هن: خلود خدوم الزعابي، وأمل جمال ناصر، ونجاة حسن البلوشي.

وقال اتحاد كرة القدم، في بيان صحافي أمس، إن القائمة الدولية ضمت كلاً من حكام الساحة: محمد عبدالله حسن، عمر محمد آل علي، عادل علي النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيى علي الملا، سلطان محمد صالح، خلود خدوم الزعابي، محمد عبدالله الهرمودي.

الحكام المساعدون: محمد أحمد يوسف، حسن محمد المهري، جاسم عبدالله آل علي، أحمد سعيد الراشدي، علي راشد النعيمي، سبت عبيد سرور، أمل جمال ناصر، سعيد راشد المرزوقي، ياسر سبيل المرشدي، محمد حسين المازمي. وحكام تقنية الفيديو: محمد عبدالله حسن، عادل علي النقبي، عمر محمد آل علي، محمد عبيد خادم، صقر حمدان الزعابي، عيسى خليفة الهاجري، أحمد سعيد النقبي.

كما تضمنت القائمة قضاة ملاعب كرة الصالات: فهد بدر الحوسني، أحمد عبدالله الغيص، نجاة حسن البلوشي، ياسر خلفان الزعابي، إلى جانب حكمي الكرة الشاطئية: إبراهيم يوسف الرئيسي، ونواف أحمد حسن.