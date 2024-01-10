«الشارقة» يضيف النجمة الـ 18 في دوري شباب كرة اليد

أحرز فريق شباب كرة اليد في نادي الشارقة، لقب بطولة الدوري العام لمرحلة الشباب، للمرة السابعة على التوالي، والـ18 في تاريخ هذه الفئة العمرية، عقب فوزه على ضيفه الوصل بنتيجة (35-22)، في لقاء جمع الفريقين أول من أمس، لحساب الجولة العاشرة والأخيرة من البطولة.

كما شهدت الجولة الختامية، مواصلة ابتسام الأرض في وجه أصحابها، بفوز البطائح على بني ياس (43-26)، والجزيرة على شباب الأهلي (26-18).

واستطاع فريق كرة اليد في نادي الشارقة، حسم لقب البطولة بالعلامة الكاملة، والفوز بجميع مبارياته، وإنهاء البطولة في المركز الأول بإجمالي 30 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الوصل الوصيف، فيما حافظ شباب الأهلي رغم خسارته على مركزه الثالث برصيد 20 نقطة، بفارق النقطتين عن الجزيرة بالمركز الرابع، كما حافظ فريقا البطائح وبني ياس على مركزيهما الخامس والسادس، برصيدي 16 و10 نقاط على التوالي.

وبات فريق شباب كرة اليد في نادي الشارقة، الأكثر تتويجاً في تاريخ كرة اليد الإماراتية بإجمالي 45 لقباً (18 للدوري - 15 كأس السوبر - 12 كأس الاتحاد)، متساوياً بذلك مع فريق رجال الشارقة لكرة اليد المتوج بدوره بـ45 بطولة.