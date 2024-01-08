20 حكماً دولياً لإدارة تحدي الفجيرة للياقة البدنية

اعتمدت لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية المحكمين الذين سيقودون منافسات بطولة الإمارات «تحدي الفجيرة للياقة البدنية 2024»، يومي 20 و21 شهر يناير الجاري بفندق البحر في الفجيرة.

وعقدت اللجنة المنظمة اختبارات عدة بإشراف مدير لجنة الحكام محمد العمدة ومدير البطولة أحمد عبدالله آل علي بمشاركة 30 حكماً تم اختيار 20 حكماً منهم لمهام حكم الساحة.

وقال آل علي في تصريحات صحافية: «تم اختيار ثلاثة محكمين مواطنين هم: محمد طاهر ووديعة الظاهري، وعبير الخاجه، بينما تم اختيار الحكمان سلطان الاحمد ومخلد نمشان نمشان من السعودية، وأسامة كمال الدين وأحمد الخزاعي من البحرين، وصهيب الكندي من عُمان، وحمدي الدميرداش وعماد يوسف من مصر».

من جهته، ثمن رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية أحمد بن ظبوي الجهود التي يبذلها مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي والتي ساهمت في نقلة نوعية قوية باستقطاب الشباب من كلا الجنسين على ممارسة رياضة اللياقة البدنية.