3 أهداف للمدرب بينتو من بروفة آسيا الأخيرة أمام عمان

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم عند الساعة 19:15 من مساء اليوم على استاد آل نهيان بنادي الوحدة في أبوظبي، مباراة ودية دولية مهمة أمام ضيفه العماني ضمن تحضيرات المنتخبين للمشاركة في كأس آسيا 2023 المقررة في قطر خلال الفترة من 12 الجاري حتى 10 فبراير المقبل، إذ سيلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ، في حين سيلعب العماني ضمن المجموعة السادسة إلى جانب السعودية وتايلاند وقيرغيزستان.

وتعد المباراة الودية الرابعة للمنتخب منذ تولي المدرب البرتغالي باولو بينتو تدريبه في يوليو الماضي، حيث واجه سابقاً كلاً من منتخبات كوستاريكا (4-1) والكويت (1-صفر)، ولبنان (2-1)، وقيرغيزستان (1-صفر).

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية من هذه المباراة التي تعتبر البروفة الأخيرة للأبيض قبل كأس آسيا، ويسعى فيها للاطمئنان على جاهزية لاعبيه من الجوانب كافة الفنية والبدنية والنفسية، فضلاً عن الاستقرار على التشكيل الأساسي، إضافة إلى التأكد من خلو قائمة الـ26 لاعباً المختارين للبطولة الآسيوية من أي إصابات.

وستكون المباراة مفتوحة أمام الجمهور من أجل الحضور في المدرجات ومساندة المنتخب، وتقديم الدعم المعنوي للاعبين قبل السفر إلى قطر.

ويقود مباراة اليوم طاقم تحكيم سعودي بقيادة الحكم الدولي عبدالله الشهري.

ويعوّل الجهاز الفني للمنتخب كثيراً على هذه المباراة كونها تعد آخر مباراة ودية للمنتخب قبل التوجه إلى الدوحة يوم بعد غد الإثنين، استعداداً للبطولة الآسيوية التي سيستهل فيها مشواره بلقاء منتخب هونغ كونغ في 14 الجاري.

ويسعى المنتخب خلال المباراة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المواجهة أمام المنتخب العماني من خلال معرفة نقاط القوة لتعزيزها والخلل من أجل معالجتها قبل الدخول في أجواء البطولة الآسيوية، التي يطمح المنتخب فيها لظهور قوي ومشرف، لاسيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة التي كان أبرزها تصدره لمجموعته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بعد فوزه على التوالي على منتخبي نيبال 4-صفر والبحرين 2-صفر.

وينتظر أن يدفع مدرب المنتخب بينتو في هذه المباراة بالتشكيلة الأساسية التي سيخوض بها مبارياته في كأس آسيا، علماً أنه جرّب خلال المباراة الودية السابقة أمام قيرغيزستان 17 لاعباً من بينهم 11 لاعباً في التشكيلة الأساسية، وستة لاعبين دفع بهم بدلاء في الشوط الثاني، وينتظر أن يلعب الحارس خالد عيسى في المباراة أساسياً بعدما جلس على دكة البدلاء في المباراة السابقة، في حين شارك الحارس علي خصيف أساسياً.

ويراهن بينتو على عناصره الأساسية في الخط الأمامي بقيادة المهاجم علي مبخوت وكايو كانيدو إلى جانب فابيو ليما وحارب عبدالله وعبدالله رمضان وبقية العناصر.

يذكر أن المنتخب كان قد بدأ معسكره الداخلي الحالي في جزيرة السعديات في أبوظبي في 26 ديسمبر الماضي، ويؤدي تدريباته اليومية في ملعب جامعة نيويورك، وسيختتم الأبيض معسكره الحالي غداً قبل التوجه إلى الدوحة.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب، أول من أمس، القائمة النهائية لكأس آسيا التي ضمت 26 لاعباً، ويلاحظ أن القائمة المختارة ضمت في غالبيتها عناصر شابة أثبتت وجودها بقوة في الفترة الماضية بجانب اللاعبين أصحاب الخبرة، وهم: الحارسان علي خصيف وخالد عيسى، وكايو كانيدو وفابيو دي ليما وعلي مبخوت.

وتتسم مواجهات منتخبي الإمارات وعمان دائماً بالتحدي والقوة سواء كانت ودية أو رسمية، لذلك فإن هذه المباراة ستكون مهمة للمنتخبين معاً بحثاً عن الإعداد والتحضير الجيد للبطولة الآسيوية.

وعلى صعيد المنتخب العماني الذي يقوده الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش فإن المباراة تعد أيضاً البروفة الأخيرة له قبل المشاركة في كأس آسيا، ويستهل مبارياته في البطولة بلقاء المنتخب السعودي 16 الجاري.

يذكر أن كأس آسيا ستقام بنظام المجموعات، إذ يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل منتخبات صاحبة المركز الثالث، ليكون العدد 16 منتخباً متأهلاً إلى هذا الدور الذي يقام بنظام خروج المهزوم.

12يناير الجاري موعد انطلاق كأس آسيا 2023.