العروبة في مهمة تأمين النقطة الـ 36 أمام الجزيرة الحمراء

يستضيف فريق العروبة، متصدر دوري الدرجة الأولى، الجزيرة الحمراء مساء اليوم الساعة الرابعة و50 دقيقة ضمن الجولة الـ15 لدوري الدرجة الأولى، وبذات التوقيت يستضيف دبا الفجيرة منافسه مصفوت، ويحل الفجيرة ضيفاً على الرمس، بينما عند الساعة الرابعة و55 دقيقة يستضيف غلف يونايتد، الظفرة.

وتستكمل الجولة مساء يوم غدٍ بأربع مباريات تُقام في توقيت مماثل، يلعب فيها التعاون مع الحمرية والذيد مع مسافي، بينما عند الرابعة و55 دقيقة يلعب يونايتد مع العربي وسيتي مع دبا الحصن.

ويتصدر العروبة الدوري برصيد 33 نقطة، ثم الظفرة ودبا الحصن ولكل منهما 25 نقطة، ثم العربي في المركز الرابع برصيد 23، وفي آخر مركزين، سيتي قبل الأخير بست نقاط، والرمس في المركز الأخير بثلاث نقاط فقط.

وكان العروبة ضمن الفوز بلقب بطل الشتاء منذ الجولة الماضية بعد تعادله مع الظفرة ويبحث عن تعزيز صدارته وبلوغ النقطة 36. ويسعى لاستغلال غيابات الجزيرة الحمراء الذي يفتقد عدداً من اللاعبين الأساسيين، بينما سيكون الظفرة في اختبار صعب للحفاظ على مركز الوصيف، وهو يواجه غلف يونايتد، ويخوض دبا بقيادة مدربه الجديد عيد باروت مباراة صعبة أمام مصفوت المنتشي بفوز مهم في الجولة الماضية.