غوران ورادوي وزينغا مدربون جدد للوحدة والجزيرة و"الصقور"

أعلنت أندية الجزيرة والوحدة والإمارات من خلال حساباتها الرسمية في منصة (إكس)، التعاقد مع ثلاثة مدربين جدد لتولى تدريب فرقها بفترات زمنية متفاوتة، وهم الروماني ميريل رادوي مدربا للجزيرة، والصربي غوران للوحدة، والإيطالي والتر زينغا لفريق الإمارات، ليرتفع عدد المدربين الذين تم تغييرهم بعد 12 جولة من الموسم الحالي لدوري أدنوك للمحترفين إلى 13 مدربا. والمدربون الثلاثة لهم تجربة مهمة وسابقة في كرة الإمارات. سواء زينغا الذي درب سابقا العديد من الأندية، أو غوران أيضا، بجانب أنه درب النصر سابقا في الموسم الحالي، وكذلك رادوي الذي قاد البطائح في 12 جولة سابقة الموسم الحالي بالدوري.

وبعد أن تخلى الجزيرة عن مدربه الهولندي دي بور الشهر الماضي، تعاقد مع المدرب الروماني ميريل رادوي، بعد 24 ساعة فقط من انهاء ارتباطه مع نادي البطائح، وبعقد يمتد حتى يونيو 2025. كما أعلن الوحدة التعاقد مع المدرب الصربي غوران من دون تحديد فترة التعاقد أو القيمة المالية. وعانى الوحدة من عدم الاستقرار الفني في آخر خمس مواسم، وسيخلف غوران، المدرب الهولندي أرنو بويتنويغ الذي قاد الفريق بشكل مؤقت بعد رحيل المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بعد الجولة السابعة.