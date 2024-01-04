21 لاعباً في قائمة المنتخب يشاركون لأول مرة في كأس آسيا

أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، البرتغالي باولو بينتو، أمس، قائمة المنتخب الرسمية من 26 لاعباً، استعداداً للسفر إلى الدوحة في الثامن من الشهر الجاري لخوض نهائيات كأس آسيا 2023، المقررة في قطر من 12 يناير الجاري إلى 10 فبراير المقبل، وذلك بعدما تم تقليص القائمة الموسّعة التي ضمت 31 لاعباً.

ويخوض المنتخب غداً السبت على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، مباراة ودّية أمام عُمان في «البروفة» الأخيرة قبل السفر إلى الدوحة، علماً بأن المنتخب سيلعب ضمن المجموعة الثالثة، إلى جانب منتخبات إيران وفلسطين وهونغ كونغ.

وجاء تقليص قائمة المنتخب إلى 26 لاعباً فقط، وفقاً للائحة الخاصة بالبطولة من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وضمت القائمة النهائية حراس المرمى: خالد عيسى وعلي خصيف، وخالد توحيد. وفي خط الدفاع: خالد الهاشمي وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس وأحمد جميل، وخالد الظنحاني وزايد سلطان، وعبدالرحمن صالح وعبدالله إدريس وبدر ناصر. وفي الوسط: علي سالمين ويحيى نادر، ومحمد عباس وماجد راشد، وعبدالله رمضان وطحنون الزعابي، وعبدالله حمد ويحيى الغساني وحارب عبدالله، وفابيو ليما وعلي صالح. وفي الهجوم: علي مبخوت وسلطان عادل وكايو كانيدو.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب خمسة لاعبين شاركوا مع المنتخب في النسخة الماضية من كأس آسيا 2109 التي أقيمت في الإمارات وهم: خالد عيسى وعلي سالمين وعلي مبخوت، وعلي خصيف وخليفة الحمادي، فيما يشارك 21 لاعباً في المنتخب لأول مرة في كأس آسيا.

وشهدت القائمة النهائية في المقابل استبعاد خمسة لاعبين هم: الحارس حسن حمزة ويوسف المهيري، وعمر حسين هيكل وعيسى خلفان وحازم محمد.

ويخوض المنتخب حالياً معسكر إعداد داخلياً في أبوظبي، بدأ من 26 ديسمبر الماضي ويستمر حتى موعد السفر إلى الدوحة، إذ خاض المنتخب خلال المعسكر مباراة ودّية دولية أمام منتخب قيرغيزستان، فاز فيها بهدف نظيف سجله اللاعب علي مبخوت من ركلة جزاء.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب البرتغالي بينتو، من خلال مباراة المنتخب أمام منتخب عُمان غداً، إلى اختبار مدى جاهزية اللاعبين الـ26 الذين تم اختيارهم في القائمة، ومعرفة نقاط القوة والضعف حتى يتم تلافيها قبل دخول «الأبيض» الإماراتي في أجواء البطولة الآسيوية.

ويستهل المنتخب مبارياته بكأس آسيا في الـ14 الجاري بلقاء منتخب هونغ كونغ، فيما يواجه منتخب فسطين في الـ18 من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته في المجموعة الثالثة بلقاء منتخب إيران في الـ23 الجاري.

وتلاحظ من خلال القائمة النهائية التي تم اختيارها، أن المدرب بينتو أبقى على الوجوه نفسها التي كانت مع المنتخب في الفترة الأخيرة منذ توليه تدريب المنتخب في يوليو الماضي، وذلك في إطار حرصه على خلق نوع من الاستقرار في صفوف المنتخب، لاسيما أن هذه العناصر التي تم اختيارها أثبتت جدارتها، إذ خاضت مع المنتخب ست مباريات رسمية وودية فاز فيها جميعها، كما أن المنتخب تصدر مجموعته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بعدما فاز على منتخبي نيبال والبحرين وحصد العلامة الكاملة (ست نقاط).

ومن خلال المعسكر الحالي لـ«الأبيض» في أبوظبي فإنه تسود أوساط لاعبي المنتخب أجواء إيجابية، حرصاً منهم على الظهور القوي والمشرف للمنتخب في أهم حدث آسيوي في كرة القدم.

• «الأبيض» يستعد للسفر إلى الدوحة في الثامن من الشهر الجاري لخوض نهائيات كأس آسيا 2023.