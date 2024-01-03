علي مير.. موهوب الحمرية من طراز «ميرزا»

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية حميد حسن الشامسي عن موهبة جديدة في رياضة الدراجات الإماراتية هو علي حسن مير الذي يمتلك إمكانات فنية وذهنية متميزة، تؤهله لأن يصبح دراجاً دولياً وأولمبياً، يصعد منصات التتويج العالمية في السنوات المقبلة على شاكلة البطل يوسف ميرزا.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم» إن «مجلس إدارة النادي يتطلع إلى استثمار موهبة علي مير، بتوفير سبل تطويره، ليصبح دراجاً قادراً على مواصلة مشواره، وتمثيل الرياضة الإماراتية بشكل مميز. وإن إدارة النادي ووفقاً لرؤية ورعاية مجلس الشارقة الرياضي، تحرص على تقديم كل أنواع الدعم الذي يرتكز إلى المواصفات الفنية العالمية، وتعمل على تنشئته بشكل احترافي، بما يمكنه من الاستمرار بقيادة دراجته نحو العالمية».

وقال الشامسي: «يبلغ الدراج علي حسن مير من العمر 13 عاماً، ونجح خلال السنتين الماضيتين في إحراز أغلب المراكز الأولى في البطولات التي نظمها اتحاد الدراجات، ما يمنحنا الدافع الكبير لرعايته بشكل مستمر، ليكون ضمن نخبة الأبطال الدوليين في 2026 والفترة التي تليها».

وأضاف: «ندعم في نادينا كل الموهوبين بالألعاب الفردية، ونبحث بشكل دائم في مجلس الإدارة عن كل السبل التي تسهم بتطويرهم، وللدراج علي حسن مير حصة في ذلك، وطموحنا أن يكون الدراج الأول إماراتياً وعربياً بحسب فئته العمرية، وانطلاقاً من ذلك نوفر له كل سبل استمراره من خلال إشراكه في البطولات القوية وتوفير سبل نجاحه».

من جهته، قال المغربي عبدالغني البارودي مدرب علي حسن مير: «لفتت أنظارنا في الجهاز الفني المواصفات الفنية والبدنية والمواصفات الجسمانية إلى جانب التركيز العالي الذي يتمتع به اللاعب، إضافة إلى طموحه الكبير، وفطرة التفوق التي يتميز بها، والقدوة التي يتطلع إليها بأن يصبح نظيراً لأفضل الدراجين الإماراتيين وعلى مستوى العالم».

وتابع: «أحرز دراج الحمرية العلامة الكاملة في سباقات دوري الإمارات في الموسم الحالي، أما عن أبرز إنجازات الموسم الماضي، فلقد أحرز المركز الثاني في فردي عام النقاط، وذلك بعد أن نجح في الدخول ضمن الثلاثة الأوائل في أغلب السباقات، وكذلك من خلال فوزه في سباق عيد الاتحاد»

وأكمل: «يتمتع الدراج علي بكونه يتعامل مع الدراجة بعقله ثم جسده، ونلتزم بنظام تدريباته وبرنامجه الغذائي، وهو مستمع ممتاز للتوجيهات الفنية، وحريص على الاستشفاء الأسبوعي بدقة، ويمتلك طموحاً عالياً، ورعاية كاملة من إدارة النادي، وهذه هي عناصر صناعة البطل الأولمبي والدولي، وعلينا دعمه بأفضل ما يمكن، ومنها إشراكه في البطولات الدولية الخارجية، وننتظر منه أفضل النتائج، كما أن دعم عائلته ومتابعتها المستمرة له، تبشر ببطل مميز قريباً».

أبرز إنجازات علي مير:

- أحرز العلامة الكاملة في سباقات دوري الإمارات الموسم الحالي.

- المركز الثاني في فردي عام النقاط الموسم الماضي.

- فاز بسباق عيد الاتحاد.