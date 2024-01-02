دبا الفجيرة يقيل زوران.. وعيد باروت البديل

علمت «الإمارات اليوم» أن إدارة نادي دبا الفجيرة تعاقدت مع المدرب المواطن عيد باروت لقيادة الفريق الأول لكرة القدم لـ«النواخذة» في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب الصربي زوران بوبوفيتش، الذي تم الاستغناء عن خدماته أمس، لتواضع نتائج الفريق وآخرها الخسارة من مسافي 1-2 في الجولة الـ14 لدوري «الهواة».

يذكر أن المدرب باروت قدم استقالته لإدارة الجزيرة الحمراء الذي درّبه منذ بداية الموسم الحالي، ورحل إلى دبا الفجيرة، وقاده في أول تدريب، أمس.

وسبق للمدرب عيد باروت تدريب فرق محلية عدة هي، الجزيرة الحمراء والظفرة، والنصر والوصل والإمارات والشعب والفجيرة، إضافة إلى تدريبه المنتخب الوطني للشباب.

• باروت قدم استقالته لإدارة نادي الجزيرة الحمراء.