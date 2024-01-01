الروسي تشيرتشيسوف مرشح لتدريب الجزيرة

أكدت وسائل إعلام روسية أن المدرب ستانيسلاف تشيرتشيسوف مرشح لتولي تدريب الجزيرة، خلفاً لنظيره الهولندي فرانك دي بور.

وذكرت صحيفة «بوب سوكر» أن المدرب البالغ من العمر 60 عاماً تم ترشيحه لتدريب بيشكتاش التركي، لافتة إلى أن «فخر أبوظبي» يعد أيضاً من الوجهات المحتملة له في الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أن المدرب الروسي لا يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن تدريب فرينكفاروزي المجري في يوليو الماضي.

ويمتلك تشيرتشيسوف تجارب ناجحة عدة، أبرزها قيادته منتخب روسيا في الفترة من 2016 إلى 2021، وأهم إنجازاته، الفوز بلقب الدوري المجري مع فرينكفاروزي في 2022 و2023 وكأس المجر مع الفريق نفسه في 2022، وثنائية الدوري والكأس في بولندا مع ليغيا وارسو في 2016. يذكر أن الجزيرة أعلن إقالة المدرب الهولندي فرانك دي بور من منصبه في 11 من ديسمبر الماضي، عقب خسارة «فخر أبوظبي» أمام فريق الوحدة بأربعة أهداف مقابل هدفين في إياب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وخروج الفريق من البطولة، بينما يتولى تدريب الفريق حالياً بشكل مؤقت المدرب الهولندي بوب دي كليرك.