روضة المنصوري أول حكمة إماراتية تدير مباراة كرة قدم بدوري الهواة (صور)

أدارت حكمة الساحة الإماراتية روضة المنصوري إلى جانب زميلتها الحكمة الدولية المساعدة أمل جمال مباراة فريقي "غلف أف سي" و"غلف يونايتد" للرجال، وذلك للمرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ضمن الجولة الـ14، فيما تواجد الحكم خالد الملا حكما رابعاً.

ونشر اتحاد الإمارات لكرة القدم على صفحته الرسمية عبر منصة "إكس" صوراً للحكمة الإماراتية التي روضة المنصوري خلال إدارتها المباراة.

وحرص اتحاد الإمارات لكرة القدم في الفترة الأخيرة على إتاحة الفرصة للعنصر النسائي المشاركة في إدارة مباريات كرة القدم للرجال بجانب إدارة مباريات كرة القدم للسيدات.

من جهتها، تعتبر الحكمة أمل جمال تعد أول حكمة إماراتية شاركت كحكم مساعد في إدارة مباراة في مسابقتي دوري الدرجة الأولى للرجال ودوري الخليج العربي (دون 21 عاماً) للرجال وذلك في 2020 بعدما تم تكليفها في ذلك الوقت من قبل لجنة الحكام في اتحاد الكرة بالمشاركة كحكم مساعد ثانٍ في مباراة شباب الأهلي والنصر في دوري الخليج العربي تحت 21 ضمن الجولة 26.