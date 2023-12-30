20 دقيقة مع الجزيرة تكفي كمارا للمشاركة في أمم إفريقيا

أعلن منتخب موريتانيا قائمته النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2023 التي تستضيفها ساحل العاج، إذ شهدت اختيار لاعب الجزيرة أبوبكر كمارا رغم عدم مشاركته في أي مباراة مع الفريق منذ 72 يوماً.

ووصل كمارا إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط، أول من أمس، لينضم إلى معسكر «المرابطون»، استعداداً لخوض البطولة القارية، مع تطلعات كبيرة بتجاوز دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما شارك نسختي 2019 مصر، و2021 الكاميرون وغادر البطولة من الدور الأول.

ويعد انضمام مهاجم «فخر أبوظبي» إلى قائمة منتخب موريتانيا، خصوصاً أنه شارك في مباراة واحدة فقط منذ بداية الموسم، عندما دفع به المدرب السابق للفريق، الهولندي مارسيل كايزر، في مباراة الوحدة في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي بدلاً من الإسباني أليخاندرو بوزويلو في الدقيقة 80، ولعب 20 دقيقة فقط بعدما أضاف الحكم 10 دقائق وقتاً بدل ضائع، بينما غاب الدولي الموريتاني عن المشاركة في المباريات دون الكشف عن سبب غيابه، وعدم خوضه أي مباراة في الدوري.

ويعد كمارا (28 عاماً) أحد ألمع نجوم المنتخب الموريتاني، إذ نشأ في فريق موناكو الفرنسي وخاض تجارب عديدة أبرزها مع فولهام الإنجليزي الذي لعب معه 94 مباراة، وأحرز 16 هدفاً، بينما انضم إلى الجزيرة في فترة الانتقالات الصيفية قادماً من أوليمبياكوس اليوناني في صفقة انتقال حر.

وتشارك كامارا التسجيل مع حمي الطنجي، في المباراة الحاسمة أمام المنتخب الغابوني في ملعب شخا ولد بيدي، بالعاصمة نواكشوط ليضمنا بهدفيهما تأهل «المرابطون» إلى بطولة كأس أمم إفريقيا. ويحمل كامارا الجنسيتين الموريتانية والفرنسية، ولعب سابقاً في أندية فرنسية، كما كان أول ممثل للمنتخب الموريتاني في مسابقة دوري أبطال أوروبا. وخاض المنتخب الموريتاني ست مباريات في مشواره بالنسختين الماضيتين للبطولة، حيث حقق تعادلين وتلقى أربع هزائم دون أن يحصد أي انتصار.

ويلعب منتخب موريتانيا، الذي يشارك في أمم إفريقيا للنسخة الثالثة على التوالي، في المجموعة الرابعة للبطولة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024، بمشاركة 24 منتخباً، برفقة منتخبات الجزائر وأنغولا وبوركينا فاسو.

وأعلن مدرب منتخب موريتانيا أمير عبدو عن التشكيلة النهائية التي سيخوض بها نهائيات كأس إفريقيا للأمم ساحل العاج 2023، وسط آمال الجماهير المحلية بأن يظهر المنتخب بمستوى مغاير لتصفيات كأس العالم.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها الاتحاد الموريتاني لكرة القدم على حسابه بموقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعي، وضمت 27 لاعباً، حيث تشكلت حراسة المرمى من بابكر نياس، وناموري دياو، وبابكر ديوب، وفي خط الدفاع محمد دلاهي يالي، والأمين با، وبكاري أندياي، ونوح محمد العبد، والحسن أحوبيب، وإبراهيما كيتا، وعلي أعبيد، وخديم دياو.

وفي خط الوسط محسن بده، وجسوما فوفانا، وباكاري كامارا، وعماري غاساما، وعمر أنجوم، وعبدالله محمود، والحاجي با، وسيدي محمد العبد.

وفي الهجوم أبوبكر كمارا، وحمي الطنجي، وأباب إبنو با، وأبوبكاري كويتا، وسليمان آن، وأعمر سيدي بونا، وإدريسا تيام، وسليمان دوكارا.