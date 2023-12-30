ختام بطولة ناشئة الشارقة لكرة القدم المصغّرة اليوم

تختتم، اليوم، منافسات بطولة ناشئة الشارقة لكرة القدم المصغرة، التي تنظمها ناشئة الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بنظام خروج المغلوب، بإشراف اللجنة التنفيذية لكرة القدم المصغرة. وتشتمل المرحلة الختامية التي ستقام في مركز ناشئة واسط على أربع مباريات، حيث سيلاقي صاحب الأرض نظيره مركز ناشئة كلباء في المباراة الأولى، فيما سيتقابل فريق مركز ناشئة الذيد، مع مركز ناشئة خورفكان في المباراة الثانية، لتحديد الفرق المتأهلة إلى المباراة النهائية التي ستكشف عن هوية البطل.

وقدم المنتسبون أداءً استثنائياً أظهروا من خلاله مهاراتهم الكروية عالية المستوى، وشهدت مباريات الجولة الأولى منافسة قوية، حيث أسفرت عن فوز فريق مركز ناشئة كلباء بخماسية نظيفة على فريق مركز ناشئة المدام، فيما تغلب فريق مركز ناشئة واسط على فريق مركز ناشئة مليحة 4-1.

كما فاز كل من فريقي مركزي ناشئة الذيد وناشئة خورفكان بثلاثية نظيفة على فريقي مركزي ناشئة دبا الحصن وناشئة الثميد.

يذكر أن البطولة التي يشارك فيها 96 ناشئاً من جميع مراكز ناشئة الشارقة المنتشرة في الشارقة، تترجم حرص مؤسسة ناشئة الشارقة على تعزيز النشاط الرياضي، واحتضان منتسبيها في بيئة تنافسية جاذبة، تعمل على رفع مستوى لياقتهم البدنية للوصول إلى أعلى مستويات التفوق الرياضي.