مبادرات خضراء لنادي دبي البحري في 2023

ذكر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أنه حقق في عام 2023 عدداً من المكاسب التي تنسجم مع أهداف التوجه والخطة الاستراتيجية للنادي 2021-2027، ومن بينها العمل على تمكين الاستدامة في المجال الرياضي، والمحافظة على البيئة والحياة الفطرية على المسطحات المائية، من خلال الفعاليات المتنوعة التي ينظمها، والتي تعد صديقة للبيئة.

وقال بيان صحافي: «أبرز ما أنجزه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، حصوله على جائزة الاستدامة في المجال الرياضي في الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي)، لمراعاته الاستدامة في العمل، ولكون 79% من الفعاليات التي ينظمها النادي هي سباقات صديقة للبيئة، وذلك ضمن الفئات الخاصة التي تمنح للمرة الأولى ضمن فئات الدورة التاسعة من (نموذج دبي للتفوق الرياضي) في إنجاز جديد، يضاف إلى سجلات النادي المضيئة منذ تأسيسه عام 1988».

وشارك فريق فيكتوري، التابع لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي أنهى الموسم محتلاً المركز الثاني في الترتيب العام، ضمن الفرق واللجان المشاركة في منافسات جائزة الشارقة الكبرى للزوارق السريعة (فورمولا1) الجولة الخامسة والختامية من بطولة العالم 2023، في مبادرة هيئة الإنماء التجاري والسياحي، لتشجير محمية المنتثر على هامش (أسبوع الشارقة للبطولات العالمية 2023)، وبالتزامن مع البرنامج العالمي للتشجير للزوارق السريعة فورمولا 1، حيث أسهم الفريق في المشاركة في غرس وزراعة 100 شجرة.