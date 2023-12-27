سالم عبدالرحمن يُنافس 207 لاعبين في بطولة العالم للشطرنج

يُشارك لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن، في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج بمدينة سمرقند في أوزباكستان، وتستمر حتى 31 ديسمبر الجاري.

وغادرت بعثة المنتخب الوطني للشطرنج متوجهة إلى أوزبكستان، وتضم سالم عبدالرحمن برفقة فريقه الفني.

وتُعد البطولة إحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، إذ يشارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين واللاعبين الكبار والبالغ عددهم 207 لاعبين من 47 دولة، يتنافسون على الألقاب المرموقة لبطولتي العالم في الشطرنج السريع والخاطف، حيث يبلغ إجمالي قيمة الجوائز مليون دولار أميركي.

ويتقدم قائمة المشاركين النرويجي ماغنوس كارلسن بطل العالم والمصنف الأول عالمياً، والذي فاز أيضاً ببطولتي العالم للسريع والخاطف في نسخ سابقة

عدة، بجانب العديد من الأبطال والأساتذة الكبار بمن في ذلك الموهوب الأوزبكي نادربيك عبد الستاروف، الذي حقق لقب السريع في العام قبل الماضي، والذي تعلق عليه الدولة المستضيفة آمالاً كبيرة، إضافة إلى مواطنه جواهر سينداروف.

كما يشارك المصنف الثاني الأميركي فابيانو كروانا، والأرميني ليفون أرونيان ذو الخبرة الكبيرة، والروسي ايان نيبوماتشي، والهولندي أنيش جيري، والصيني يو يانغي، والنجمان الشابان جان كريستوف دودا وفنسنت كيمر، إضافة إلى العديد من أفضل اللاعبين العالميين من الهند، بقيادة براغناناندا، وفيديت، وإريجيسي، وغوكيش.

وقال الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، إن النادي سخر الإمكانات الممكنة كافة لاستعداد الفتى الذهبي وتجهيزه على أعلى المستويات من خلال تنظيم العديد من المعسكرات والبطولات الدولية خلال الفترة الماضية، آخرها كانت البطولة المغلقة التي نظمها النادي ضمن أولمبياد ألف الدولي في منطقة الممشى بالشارقة، وضمت ثلاثة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، كما انضم سالم عبدالرحمن لمعسكر تدريبي مغلق لمدة خمسة أيام مع الأستاذ الدولي الكبير المصري باسم أمين.

وأضاف في تصريحات صحافية: «النادي يعمل جاهداً لتحقيق التواجد في منصات التتويج العالمية من خلال الخطط والأهداف الموضوعة من قبل مجلس إدارة النادي، بما يسهم في رفعة الشطرنج الإماراتي».

• النرويجي كارلسن بطل العالم والمصنف الأول عالمياً يتقدم قائمة المشاركين.