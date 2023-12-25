مفاجأة .. الروماني رادوي يستقيل من تدريب البطائح

علمت "الإمارات اليوم" أن مدرب البطائح، الروماني ميريل رادوي أخطر لاعبي فريقه بانه لن يستمر في قيادة "الراقي" وذلك خلال اجتماعه باللاعبين في غرفة تبديل الملابس عقب نهاية المواجهة التي خسرها أمام العين 1-3.

وقال المصدر أن رادوي اخطر اللاعبين قبل أن ينقل بعدها اعتذاره لمجلس الإدارة بعدم قدرته على الاستمرار في قيادة الفريق الذي تولى تدريبه قبل بداية الموسم الحالي.

ويحتل البطائح المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة برصيد 16 نقطة بفوزه في 4 مباريات وتعادله في 4 أيضاً وخسارته في مثلها كذلك.