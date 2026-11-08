محمد عبدالمقصود يوقّع «18 فُلوَرز» في معرض الشارقة للكتاب

يوقع الكاتب الصحافي والقاص المصري المقيم بدولة الإمارات، محمد عبدالمقصود، مجموعته القصصية الجديدة «18 فُلوَرز»، خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب، وذلك في 15 نوفمبر الجاري، مع ختام الدورة الـ45 للعرس الثقافي.

وأهدى عبدالمقصود المجموعة - التي تتضمن 10 قصص قصيرة - إلى «أعلام القصة القصيرة في الوطن العربي ورموزها، ومن مهدوا دربها لمبدعيها، ولا يزالون، ابتداء من محمود تيمور، مروراً بنجيب محفوظ، ويوسف إدريس، وزكريا تامر، ومحمد زفزاف، ومحمد المر.

ومن بين عناوين قصص المجموعة: «نصف ورقة مطوية»، و«الليلة الكبيرة»، و«سيدة القطط»، و«حلم مكسور» و«مصعد السعادة»، وغيرها.

وتضمنت مقدمة «18 فُلوَرز» إشارة إلى شهادات ليوسف إدريس أكد فيها على العلاقة الوثيقة بين الكتابة الصحفية بوصفها «أرقى وسيلة اكتشفها الإنسان لمخاطبة الآخرين»، وأدوات وتقنيات السرد عموماً، والقصة القصيرة والرواية خصوصاً، فضلاً عن مقولته الأثيرة: «أن تؤلف كتاباً، أن يقتنيه غريب في مدينة غريبة، أن يقرأه ليلاً، أن يختلج قلبه لسطرٍ يشبه حياته.. ذلك هو مجد الكتابة».

وتبرز في المجموعة الجديدة للكاتب محمد عبدالمقصود ملامح عالم قصصي يستمد مادته من تفاصيل الحياة اليومية، بما تنطوي عليه من مفارقات إنسانية واجتماعية، عبر مساحات سردية تتنقل بين السخرية والتأمل النفسي، تستكشف أثر الأحكام المسبقة في مصائر الأفراد، والأحلام التي تؤجلها الحياة، والوجوه الخفية التي لا تظهر إلا حينما ينفرد الإنسان بنفسه، عبر حكايات عن أناس عاديين في مواقف مألوفة، أو غرائبية تضعهم أمام أنفسهم، أو في سياق التضاد بين الصورة التي نصنعها لأنفسنا، والحياة التي نعيشها فعلاً، تاركة للقارئ فضاءات مدهشة للخيال.

وتعد «18 فُلوَرز»، الصادرة عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، العمل السردي الثاني لعبدالمقصود بعد مجموعته القصصية الأولى «طاووس البراري» الصادرة العام الماضي، بعد مسيرة إعلامية تمتد لأكثر من ثلاثة عقود في الإعلام الإماراتي نال خلالها جوائز وتكريمات متعددة.