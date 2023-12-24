خورفكان يواجه دبا الحصن في قمة «الصالات»

تنطلق في السابعة والربع مساء اليوم، الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات في دوري كرة قدم الصالات، حيث تسعى الفرق إلى ضمان مكانها في الدور المقبل وسط منافسات قوية. وستكون مباراة القمة بين خورفكان الذي يملك 26 نقطة، ودبا الحصن صاحب الـ15 نقطة. بينما يخوض الحمرية مباراة صعبة أمام كلباء، ولدى الحمرية 12 نقطة، بينما لكلباء 20 نقطة. وفي مباراة الثالثة، يلعب الوصيف البطائح برصيد 22 نقطة، مع متذيل الترتيب مليحة برصيد ثماني نقاط.