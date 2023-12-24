فابيو ليما: غيابي أمام شباب الأهلي لن يؤثر على الوصل

أبدى لاعب المنتخب، ونجم الوصل، فابيو ليما، حزنه الشديد بسبب غيابه عن قمة الجولة 12 من دوري أدنوك للمحترفين أمام مستضيفه شباب الأهلي اليوم، مبدياً ثقته الكبيرة بزملائه، ومشدداً على أن الوصل لن يتأثر بغيابه، بعدما حصل على الإنذار الثالث في مباراة كلباء الماضية.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»: «مباريات الوصل وشباب الأهلي لها طابع خاص، إذ إنها (ديربي)، والمنافسة بين اللاعبين تكون قوية، خصوصاً مع الحضور الجماهيري الكبير الذي تشهده».

وأضاف: «الوصل لن يتأثر بغيابي، إذ إن الفريق يضم مجموعة جيدة جداً من اللاعبين ممن يملكون خبرات كبيرة، تمنح الجهاز الفني خيارات عديدة لتعويض أي غياب قد يحدث بداعي الإيقاف أو الإصابة». وقال إن ما يميز الفريق في الموسم الحالي وجود لاعبين جيدين على مقاعد البدلاء، وأضاف: «النقطة الإيجابية التي صنعت الفارق الإيجابي للوصل في الموسم الحالي هي أنه لا يعتمد على 11 لاعباً فقط طوال الموسم، بل يمتلك لاعبين بالمستوى نفسه في البدلاء، إذ يكفي أن نشاهد في كل مباراة أن مقاعد البدلاء أحياناً يكون موجوداً عليها كايو وهاريس سيفيروفيتش وأليكسيس بيريز وعمر عبدالرحمن، ما يؤكد أن الفريق لديه أوراق رابحة قادرة على تقديم الإضافة في أي وقت خلال المباراة، والأمر نفسه عندما تكون هناك غيابات، إذ يصبح اللاعب البديل بالمستوى نفسه الذي يقدمه اللاعب الأساسي، أو بمعنى أدق لا يوجد لاعب أساسي وآخر بديل، فجميع اللاعبين أصبحوا جاهزين للمشاركة متى ما يطلبهم المدرب».

وعن رأيه في صدارة الوصل للدوري، قال: «نسير بشكل جيد منذ بداية الموسم، بوصول الفريق إلى نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وتصدرنا جدول الترتيب، ولكن الموسم طويل، ويجب ألا نتوقف عند هذه النتائج، لأنها لا تعني شيئاً». وأكد ليما أن هناك رغبة كبيرة لدى اللاعبين لكي يعود الوصل إلى منصات التتويج.

وشدد على أن مواجهتي شباب الأهلي اليوم، والنصر في الجولة 13، لهما أهمية خاصة، والفوز فيهما سيشكل دفعة معنوية قوية للفريق لبدء النصف الثاني من الموسم بقوة كبيرة.

في المقابل، شدد على أن جميع المباريات صعبة، وقال: «لا توجد مباراة سهلة، وقد شاهدنا كيف حقق الوصل الفوز بصعوبة بالغة على كلباء، لذلك يجب على اللاعبين أن يدركوا أن كل مباراة لها أهميتها، والتركيز في التفاصيل الصغيرة يمنحهم الأفضلية عندما نتعامل مع جميع الأندية بالطريقة نفسها من ناحية الاحترام، وتجنب ارتكاب الأخطاء في الملعب». وأشاد ليما بجمهور الوصل، وقال إنه لا يحتاج دعوة لمساندة فريقه، وأنه دائماً يقف بقوة مع الفريق، وأنهم كلاعبين يتمنون أن تتوج جهودهم في نهاية المطاف بالألقاب حتى تكون السعادة أكبر.