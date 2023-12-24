44 ميدالية عربية لـ «الدرّاجات» في 30 يوماً

أنهى منتخب الإمارات مشاركته في البطولة العربية لدراجات الطريق التي اختتمت في السعودية، أمس، واستمرت ثمانية أيام. وأحرز المنتخب بمختلف فئاته في هذه البطولة 12 ميدالية، إضافة إلى التتويج بدرع التفوق العربي العام عن 2022، ليواصل تميزه في البطولات العربية، بعدما كان حقق 32 ميدالية ملونة في البطولة العربية للمضمار في مصر، الشهر الماضي، ليصل إجمالي الميداليات إلى 44 ميدالية خلال شهر تقريباً، في بطولتي العرب لـ«المضمار والطريق».

وشارك منتخبا الشباب والناشئين في سباق الفردي العام الذي أقيم في اليوم الختامي، أمس، ونجحا في تقديم مستوى متميز في أول مشاركة لهما على المستوى العربي يهدف من خلالها الاتحاد إلى إكساب الجيل الجديد من الدراجين الصاعدين، خبرات المشاركات الخارجية.

وجاءت ميداليات المنتخب الـ12 في بطولة السعودية، من خلال ميدالية ذهبية واحدة لمحمد المطيوعي في سباق فردي ضد الساعة، إضافة إلى ست ميداليات فضية وخمس برونزيات. وشهدت البطولة العربية في السعودية سيطرة جزائرية على معظم السباقات، ليتفوق خلال البطولة التي شهدت مشاركة نحو 300 دراج من 12 دولة عربية.

وأكد رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، سعادته بالوجود والمشاركة في البطولة بعدد كبير من نجوم ونجمات المنتخب. وقال في تصريح صحافي، إن الاتحاد يسعى إلى بناء منتخبات قوية في مختلف الفئات العمرية.

وأشاد بالدراج الصاعد، عبدالله جاسم، الذي كان موجوداً بقوة في سباق الفردي العام، منافساً لنجوم المنتخبين الجزائري والمغربي في أقوى سباقات البطولة، ونجح في مواصلة السباق حتى خط النهاية، مُحرزاً ميدالية فضية تاريخية له وهو بعمر 21 عاماً.

وتعود بعثة المنتخب الرسمية مساء اليوم بعد انتهاء المشاركة، بينما عادت بعثة منتخب الكبار مساء أمس، حيث يبدأ المنتخب الاستعداد للبطولات المقبلة، وخصوصاً الدراج أحمد المنصوري الذي يستعد للوجود في عدد من البطولات العالمية خلال الأشهر المقبلة، لجمع عدد من النقاط من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

12 ميدالية أحرزها المنتخب بواقع ذهبية وست فضيات وخمس برونزيات، وذلك خلال مشاركته في بطولة السعودية التي اختتمت أمس.